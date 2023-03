O pozornosť detských očiek sa hlásia Miško z mesta s líškou z lesa

Múdry a zvedavý chlapec Miško, spolu so svojou veselou kamarátkou líškou, sú pripravení deti zabaviť a tiež hravou formou ich naučiť rozoznávať farby, čísla či druhy počasia. Spoločne si zacvičia a zatancujú, upracú izbičku, ale aj oslávia narodeniny.

Cieľom projektu je v deťoch rozvíjať pozitívny vzťah k hudbe, pohybu a tiež divadlu a kultúre a to vďaka živým predstaveniam. Podujatie Narodeniny sa okrem toho hravou formou dotýka aj témy ochrany prírody a zero waste.

Deti naučí, čo je to ekológia, ako správne triediť alebo eliminovať odpad a tiež prečo chrániť našu prírodu, vysvetlia prečo sú pre nás stromy také dôležité a ešte mnoho viac! Veselí kamaráti deťom odovzdajú dôležité informácie prostredníctvom 12 pesničiek, ktoré sú súčasťou ich predstavenia.

Chlapec z mesta a líška z lesa

Detský projekt Miško s líškou vznikol v produkcii Randal Junior. Autorsky za ním stojí Zuzana Hrvoľová a to po textovej i hudobnej stránke, aranžmány piesní majú na svedomí Martin Husovský a Tomáš Köppl.

https://www.youtube.com/watch?v=KCG6rtjMhN4

Hlavných hrdinov, kamarátsku dvojicu – Miška – chlapca z mesta a jeho kamarátku líšku, ktorá žije v lese, stvárňujú skvelí herci Emanuela Dobšovičová a Martin Macko, ktorí vynikajú svojím talentom a profesionalitou nie len v herectve, ale aj v speve a tanci.

„Majú bohaté skúsenosti s divadlom, spevom, účinkovali v známych muzikáloch a sú tiež dabingovými hercami. Okrem toho majú krásny vzťah k deťom a projektu dodávajú skvelú energiu,“ nešetrí chválou na dvojicu autorka projektu.

Pútavé rekvizity a chytľavá hudba

Farebné kulisy, pútavé rekvizity a chytľavá hudba rozžiaria všetky detské oči nie len počas šou, ale už pri pozeraní videí, ktoré spevavé duo plánuje postupne zverejňovať. „Všetkých 12 piesní a jeden pesničkový bonus ponúkneme v digitálnej distribúcii už čoskoro, videoklipy k skladbám budeme natáčať a zverejňovať postupne,“ vysvetľuje Matúš Jaško, manažér projektu.

https://www.youtube.com/watch?v=sUiQslsf544

Deti si tak okrem predstavení môžu veselú hudbu užiť aj doma a tancovať s Miškom a líškou vo svojej obývačke. Prvou skladbou, ktorá prostredníctvom videa uzrela svetlo sveta je pieseň Krok sum krok.

„Táto pieseň je milou ukážkou toho, ako vstúpiť do nového dňa s pozitívnou a dobrou náladou a to aj vtedy, keď sa nám vôbec nechce a najradšej by sme zostali ležať v posteli celý deň. Ale keď máme určitý cieľ a chuť skúšať stále nové, nepredvídané veci, je to jedna veľká radosť, zobúdzať sa každý deň s vedomím, že dnes to bude naozaj nezabudnuteľný zážitok, na ktorý budeme vždy s úsmevom na tvári spomínať, nech sa nachádzame v ktoromkoľvek veku,“ predstavuje skladbu Emanuela Dobšovičová, ktorá stvárňuje líšku.

Vo videoklipe poriadna oslava

Obe zverejnené videá sa na natáčali v Ivanke pri Dunaji v Parku oddychu INSPIRO. „Prvotný nápad na námet videa ku Krok sum krok mala Zuzka Hrvoľová alebo ako jej hovorím naša ‚šefová‘. Vymyslela choreografiu, ktorá pre deti nebude náročná, aby si s nami mohli zatancovať. Pri točení klipu sme sa zabávali a cítili sa opäť ako deti, čo vlastne dopomohlo na vymýšľanie ďalších vecí do klipu,“ opisuje Martin Macko alias Miško natáčanie.

https://www.youtube.com/watch?v=6e4Omh75t44

Druhou skladbou, ktorej dvojica vdýchla život i prostredníctvom vizuálneho zobrazenia, je pesnička Narodeniny. Táto pesnička vznikla pri písaní scenára k celému predstaveniu, ktoré taktiež nesie názov Narodeniny a je jednou zo záverečných piesní predstavenia, ktorá bude súčasťou Miškovej narodeninovej oslavy.

„Vo videoklipe sa objavujú deti, ktoré spolu s hlavnými hrdinami zažívajú poriadnu oslavu! Za pomoci spevu a tanca si užívajú nesmiernu zábavu, rozbaľujú darčeky, maškrtia na sladkej torte, alebo sa len tak naháňajú, či sa zabávajú obľúbeným maľovaním na tvár,“ priblížila detskú oslavu autorka projektu Zuzana Hrvoľová.

Premiéra predstavenia Narodeniny

Okrem pesničkovej zábavy chystá veselá dvojica Miško s líškou pre najmenších i ďalšie prekvapenie v podobe ilustrovanej knihy.

„Detaily ohľadne knižky, ktorá ide ruka v ruke s hudobným projektom Miško s líškou, pre túto chvíľu ešte necháme zahalené pod rúškom tajomstva. Čo vieme povedať veľmi presne je, že už teraz máme potvrdených mnoho živých vystúpení naprieč celým Slovenskom,“ hovorí Matúš Jaško.

Svoju cestu plnú hudby, tanca a zábavy dvaja kamaráti, s pomocou prítomných detí, započnú premiérou v Parku oddychu INSPIRO v Ivanke pri Dunaji 8. mája tohto roku. Ďalšie zastávky púte za pribúdajúcimi fanúšikmi budú priebežne zverejňované na sociálnych sieťach Miška s líškou.