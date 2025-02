O mesiac pôjde v kinách Jason Statham po krku zločincom vo filme Working Man

Britský herec Jason Statham začínal profesionálnu kariéru ako skokan do vody, no z chlórových vôd športových bazénov prešiel do vôd kinematografie a stal sa jednou z najúspešnejších hviezd akčných filmov súčasnosti. Vo svojej novinke, ktorá príde pod názvom Working Man do kín 27. marca, sa bude snažiť žiť nenápadný život pracovníka na stavbe, keď mu cesty skríži zákerná zločinecká skupina…

Levon Cade (Statham) opustil svoje pôsobenie vo vojenských tajných operáciách, aby začal viesť pokojný život ako stavebný robotník. Keď však unesú dcéru jeho šéfa, ktorú považuje za vlastnú rodinu, vydá sa ju zachrániť. Pátranie ho zavedie do temného sveta obchodovania s ľuďmi a rozsiahlej korupcie, ktorá siaha oveľa hlbšie, než si kedy dokázal predstaviť. Budú jeho schopnosti, ktoré získal vojenskými tréningami a praxou, užitočné v boji s organizovaným zločinom? A podarí sa dievča zachrániť, než bude neskoro?

O réžiu filmu sa postaral filmár David Ayer, ktorý stojí za snímkami ako Drsné časy, Králi ulice, Jednotka samovrahov či Bright. So Stathamom spolupracoval na minuloročnom akčnom filme Včelár a spoluprácu, ktorú si obe strany mimoriadne pochvaľovali, sa rozhodli zopakovať aj pri snímke Working Man. Zaujímavosťou je, že na jej scenári s Ayerom spolupracovala legenda akčných filmov – Silvester Stalone!

Akčnú novinku, ktorá poteší milovníkov drsných filmových dobrodružstiev a náhľadov do sveta organizovaného zločinu, úplatkárstva a násilia bez zábran, prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

