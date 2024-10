O mesiac bude Jaroslav Dušek v kinách pátrať po Tajomstve smrti v rovnomennom dokumentárnom filme

Strach zo smrti je jedným zo základných strachov ľudskej existencie a hovorí sa, že práve z neho pramenia aj všetky naše ostatné obavy. Smrti sa ako spoločnosť bojíme, zatvárame pred ňou oči a vytláčame ju na okraj našich životov. Čo by sa však stalo, ak by sme sa nad naším vzťahom k nej zamysleli a pokúsili sa vyťažiť z vedomia vlastnej smrteľnosti čo najviac pre kvalitu života? Aj túto otázku nám položí český dokumentárny film Tajomstvo smrti, ktorý príde 21. novembra do slovenských kín.

Foto: Continental film

Sprievodcom touto unikátnou snímkou bude Jaroslav Dušek, herec obľúbený vďaka kultovým filmom Pelíšky či Pupendo, ktorý je známy aj svojím vzťahom k spiritualite a osobnostnému rozvoju. „Myslím, že náš film prináša odpovede naozaj na množstvo otázok,“ hovorí Dušek a dodáva, že svoj vlastný vzťah k smrti by označil ako zvedavosť. „Ja sa k smrti postupne blížim, ako každý sa blíži k smrti, tak ma to zaujíma. Páčia sa mi všetky tie správy, tie svedectvá, ktoré skôr naznačujú, že to je akýsi postup ďalej, dokonca v istom zmysle odľahčenie, a tak som zvedavý, ako to bude. Som jednoducho zvedavý.“

V celovečernom dokumentárnom filme režiséra Viliama Poltikoviča sa teda v kinách vydáme na dobrodružnú cestu k otázkam smrti a strachu s ňou spojeného. Budeme nazerať na rôzne kultúrne prístupy k téme smrti, vrátane tých, ktoré ju nevnímajú ako strašiaka. Moderná veda, podobne ako tradičná múdrosť, ponúkajú alternatívne pohľady na smrť, ktoré môžu zmeniť aj naše chápanie života. Prostredníctvom osobných príbehov ľudí, ktorí prekonali svoj strach zo smrteľnosti, nám film ukáže, že iný prístup k tomuto fenoménu môže zmeniť náš život, priniesť nečakaný pokoj, rozvahu i schopnosť vnímať viac z možností, ktoré nám svet ponúka.

Foto: Continental film

Snímku Tajomstvo smrti s Jaroslavom Dušekom a množstvom inšpiratívnych osobností, ktoré sa so smrťou stretajú v oblastiach vedy, duchovna či každodenného života, prinesie do slovenských i českých kín distribučná spoločnosť Continental film.

