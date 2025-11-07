Novými zmenami v civilnom práve sa radikálne oslabí ochrana detí pri dedení, KDH vyzýva vládu, aby to zastavila – VIDEO

Novými zmenami v civilnom práve sa radikálne oslabí ochrana detí pri dedení. Upozornil na to exminister spravodlivosti a podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)Viliam Karas. Ako vysvetlil, rezort spravodlivosti plánuje urýchlene a bez diskusie presadiť najväčšie zmeny v civilnom práve za viac ako 60 rokov.
Kresťanskí demokrati súhlasia s tým, že občianske právo je potrebné modernizovať, keďže stojí ešte na socialistických základoch. S čím však nesúhlasia je, aby sa pod rúškom zmien v občianskom a obchodnom práve oslabovala ochrana rodiny a slabších.
Necitlivé zásahy
KDH upozornilo, že rekodifikácia počíta s úplným zrušením Zákona o rodine z roku 2005 a presunutím jeho obsahu do nového megakódexu. „Obsahovo pritom dochádza k veľmi necitlivým zásahom do súčasného nastavenia rodinného práva, ktoré oslabujú ochranu rodiny, osobitne detí a nemajetnejších z manželov,“ varujú kresťanskí demokrati.
Karas zdôraznil, že rodina a manželstvo nesmú byť o biznise a vstup do manželstva sa nesmie podobať na podpisovanie obchodného kontraktu. „KDH odmieta rezignovať na ochranu slabších, osobitne detí, ktoré budú touto rekodifikáciou veľmi poškodené, ak nedôjde k úprave,“ vyhlásil Karas.
Radikálne oslabenie ochrany detí
Najpodstatnejšou zmenou je však podľa neho radikálne oslabenie ochrany detí pri dedení. „Maloleté dieťa by malo – na rozdiel od súčasnej ochrany celého dedičského podielu – po novom garantované len dve desatiny tohto podielu. Ochrana maloletých detí sa teda znižuje o 80 percent a pri plnoletých o polovicu oproti súčasnému stavu,“ upozornil Karas s tým, že KDH je zásadne proti takémuto nezodpovednému zásahu do práv detí.
Správna by podľa neho bola voľnejšia úprava nakladania s majetkom, napríklad prostredníctvom rodinných nadácií či ďalších nástrojov, ktoré by uľahčili správu rodinného majetku. „Riešenia nabádajúce k postupom, ktoré sa takmer vôbec nelíšia od vydedenia, však rozhodne nepovažuje za správne, keďže povedú len k vytvoreniu ďalšieho napätia v rodinách a k oslabeniu prirodzenej generačnej solidarity,“ zdôraznil Karas.
Kresťanskí demokrati tak vyzývajú vládu, aby zastavila takýto nezodpovedný a škodlivý proces. KDH žiada, aby vytvorili viac času na odbornú a hodnotovú diskusiu. V prípade, že budú výhrady KDH akceptované, tak zmeny podporí.