Novým veľkolepým trailerom sa predstavuje sci-fi film Duna: Časť druhá

Začiatkom mája predstavili tvorcovia filmu Duna: Časť druhá svoje dielo verejnosti prostredníctvom tzv. teaser traileru. Snímka, ktorá bude pokračovaním úspešného sci-fi filmu z roku 2021, príde do kín 2. novembra a teraz nám odhaľuje viac zo svojho deja v prvom regulárnom traileri, dlhom viac ako 3 minúty. Vracajú sa v ňom postavy, ktoré poznáme z prvej časti, ale pribúda aj viacero nových, najmä na strane nepriateľov hlavného hrdinu.

Foto: Continental film

V pokračovaní sci-fi ságy, ktorá je adaptáciou kultovej knižnej predlohy, sa mladík Paul Atreides spojí s tajomnou Chani a národom Fremenov, aby sa pomstil sprisahancom, ktorí zničili jeho rodinu. Zároveň sa však bude snažiť zabrániť hroznej budúcnosti, ktorú dokáže predvídať len on sám. Jeho protivníci zistia, že je stále nažive a vydajú sa to zmeniť, pretože práve on stojí v ceste ich túžbe po moci. Paulovi je však predurčené stať sa vodcom, ktorý sa nevzdáva bez boja…

V novom traileri sa postupne objavujú Timothée Chalamet, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin či Javier Bardem ako postavy, ktoré poznáme z prvej časti. Pridávajú sa k nim Florence Pugh, Christopher Walken a Austin Butler ako noví nepriatelia vyvoleného Paula, ktorí mu neľútostne pôjdu po krku. Núdza nebude o bitky jeden na jedného, výbuchy ani masové bojové scény. To všetko vo vizuálne uchvacujúcom prevedení kameramana Greiga Frasera a s hudbou legendárneho skladateľa Hansa Zimmera.

Foto: Continental film

Film Duna: Časť druhá, ktorým režisér a scenárista Dennis Villeneuve dokáže, že patrí medzi tvorcov najväčších filmov súčasnosti, prinesie do slovenských kín začiatkom novembra distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

