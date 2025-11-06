Nový šéf českého parlamentu prikázal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy snemovne

Nový predseda dolnej komory českého parlamentu Tomio Okamura nechal z budovy snemovne zvesiť ukrajinskú vlajku. Zvesenie vlajky, ktorá nad budovou začala viať krátko po začiatku ruskej vojny proti Ukrajine, oznámil šéf krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) na sieti X. „Práve som nechal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy Poslaneckej snemovne,“ napísal vo štvrtok Okamura. Informuje o tom web TN.cz.
„Predavač strachu a nenávisti Tomio Okamura nezaháľal ani deň a nechal ukrajinskú vlajku z budovy Snemovne odstrániť… Každý, komu skutočne záleží na prozápadnom ukotvení našej krajiny a vie rozlíšiť, kto je agresor a kto je obeť, musí pociťovať jedine hanbu,“ reagoval český minister dopravy v demisii a kandidát na predsedu ODS Martin Kupka.
Za šéfa českého parlamentu zvolili krajne pravicového Tomia Okamuru
„Ukrajinská vlajka je v Snemovni späť a visí z okna nášho poslaneckého klubu,“ oznámila ODS. „Vlajku, ktorú dnes Tomio Okamura nehanebne zložil, vraciame na budovu Snemovne,“ odkázali aj Piráti, ktorí vlajku Ukrajiny tiež vyvesili z okna svojho klubu.
