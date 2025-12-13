Zmení Juventus Turín majiteľa? Kryptospoločnosť Tether chce kúpiť väčšinu v talianskom veľkoklube

Taliansky futbalový veľkoklub Juventus Turín môže stáť pred zásadnou zmenou vlastníckej štruktúry. Ako referuje web goal.com, kryptomenová spoločnosť Tether predložila záväznú ponuku na odkúpenie kontrolného balíka akcií klubu, čím by sa potenciálne skončilo viac než storočné vlastníctvo rodiny Agnelliovcov.
Ponuka bola adresovaná holdingu Exor, prostredníctvom ktorého Agnelliovci kontrolujú 65,4 percenta akcií Juventusu. Tether navrhuje cenu 2,66 eura za akciu, čo celý klub oceňuje približne na 1,1 miliardy eur. Spoločnosť zároveň deklarovala, že po prípadnom prevzatí podielu Exoru plánuje vyhlásiť verejnú ponuku na odkúpenie zvyšných akcií za rovnakých podmienok.
Tether navyšuje svoj podiel
Záujem Tetheru o Juventus sa formoval už niekoľko mesiacov. Firma vstúpila do klubu ako menšinový investor vo februári tohto roka a v apríli navýšila podiel na 10,12 percenta akcií s viac než 6 percentami hlasovacích práv. V novembri bol do predstavenstva Juventusu zvolený Paolo Garino, nominant Tetheru, čo sa vtedy interpretovalo ako signál dlhodobejších plánov.
Generálny riaditeľ Tetheru Paolo Ardoino, rodák z Turína a dlhoročný fanúšik Juventusu, označil ponuku za osobný aj profesionálny záväzok. „Pre mňa bol Juventus vždy súčasťou môjho života. Vyrastal som s týmto tímom. Ako chlapec som sa sledovaním Juventusu učil, čo znamená záväzok, odolnosť a zodpovednosť,“ uviedol Ardoino.
V oficiálnom vyhlásení spoločnosť zdôraznila dlhodobý charakter svojich zámerov. „Tether predložil Exoru záväznú hotovostnú ponuku na odkúpenie celého jeho podielu v Juventuse. Po splnení regulačných podmienok má v úmysle predložiť verejnú ponuku na zvyšné akcie za rovnakú cenu, plne financovanú vlastným kapitálom a podporenú dlhodobým záväzkom ku klubu,“ uviedla firma s tým, že je pripravená investovať jednu miliardu eur do rozvoja Juventusu.
Mediálne špekulácie
Rodina Agnelliovcov však možnú zmenu majiteľa zatiaľ odmieta. Hovorca rodiny pre talianske médiá uviedol, že o predaji nerokujú. „Rokovania o predaji podielu v Juventuse neprebiehajú,“ vyhlásil a správy o prevzatí označil za mediálne špekulácie.
Juventus je pod kontrolou Agnelliovcov od roku 1923, čo z nich robí najdlhšie pôsobiacich majiteľov vo svetovom futbale. Počas tohto obdobia sa klub stal najúspešnejším tímom v Taliansku s dovedna 36 titulmi v Serie A, no aktuálna ponuka naznačuje, že jedna éra by sa napriek zatiaľ odmietavému postoju vlastníkov mohla blížiť k svojmu záveru.