Nový film o joge, rodine a láske. Komédia Nikdy nehovor nikdy prichádza do kín

Máme tu zatiaľ najhorúcejší mesiac roka a čo už môže byť lepší nápad ako prísť sa schladiť do kina pri dobrom filme? Slovenskí tvorcovia si pre vás pripravili na tento účel ideálny titul – príjemnú letnú vzťahovú komédiu s názvom Nikdy nehovor nikdy.

Už 3. augusta príde do všetkých slovenských kín novinka od producentov megahitov Všetko alebo nič, Príliš osobná známosť či V lete ti poviem, ako sa mám. Tvorcovia pritom stavili aj na niektoré overené herecké mená z predchádzajúcich projektov. „Naša spolupráca s Terezou Kostkovou bola v prípade minulého projektu (film V lete ti poviem, ako sa mám) nielen úspešná, ale aj veľmi príjemná. S Terezkou sme si sadli ľudsky, aj profesionálne. Je to naozaj úžasná profesionálka, preto keď sme začali pripravovať nový film, bola pre nás prvou voľbou.

Film Nikdy nehovor nikdy je o všadeprítomných vzťahoch – partnerských, rodičovských, súrodeneckých, pracovných… Máme zatiaľ na film pozitívne referencie ako od žien, tak od mužov, v téme sa môže nájsť takmer každý, je veľmi prítomná a aktuálna. Zároveň je pre nás tento film výnimočný aj preto, že sme pri ňom spolupracovali s už zosnulým prof. Vladimírom Krčmérym. Len vďaka nemu a jeho tímu sa nám v Afrike podarilo natočiť autentické zábery z prostredia jeho misie, ktorej zasvätil celý svoj život,“ hovorí producentka Oľga Núñezová zo spoločnosti NUNEZ NFE.

Foto: Bontonfilm

Hereckým partnerom Terezy Kostkovej sa stal populárny slovenský herec Tomáš Maštalír. Na pľaci sa spolu stretli prvýkrát a podľa slov českej herečky to bola veľmi príjemná spolupráca. „Je to báječný kolega, skvelý herec, príjemný človek a veľký profesionál. Veľmi sa teším, že sme sa spoznali pri nakrúcaní tohto filmu. Vždy to boli nádherné stretnutia, za ktoré som vďačná. Tomáš sa pozná s mojím mužom, takže to bolo pre mňa aj akési prepojenie ich detstva a spomienok. Trochu som sa tu na Slovensku, takpovediac, dotkla aj ich sveta,“ uviedla na adresu svojho hereckého kolegu Tereza Kostková, ktorá je manželkou slovenského režiséra Jakuba Nvotu.

Hoci obidvaja hlavní hereckí predstavitelia si nakrúcanie pochvaľovali, bolo pre nich zároveň aj výzvou, a to najmä po fyzickej stránke. Tereza Kostková totiž vo filme Nikdy nehovor nikdy stvárňuje inštruktorku jogy, Tomáš Maštalír si zase zahral arboristu Petra, ktorého druhým domovom sú výšky. „Novou skúsenosťou bola pre mňa určite situácia, keď som visel na lanách na strome v dvadsaťmetrovej výške a pílil som konáre. Samozrejme, všetko to bolo pod dohľadom arboristov, aby sme neublížili ani stromom, ani mne,“ zaspomínal si na adrenalínový zážitok z natáčania slovenský herec, ktorý si podľa vlastných slov pobyt vo výškach až tak neužíval. „Ako chalana ma vždy lákalo vyliezť na čokoľvek dostupné v dohľade, či už to boli stromy, všelijaké konštrukcie, alebo odstavené žeriavy. Pri výškach som nepociťoval žiaden náznak nejakého strachu alebo neistoty. Ale vekom sa aj toto asi mení a teraz si výškový adrenalín veľmi neužívam,“ dodáva k téme výšok Tomáš Maštalír.

Foto: Bontonfilm

Výzvou pre tvorcov bolo zase nakrúcanie v ďalekej Afrike, s ktorým im pomáhal aj dnes už nebohý prof. Vladimír Krčméry. Natáčalo sa v Keni na škole, ktorú spravuje Vysoká škola sv. Alžbety. Cieľom bolo rozvinúť postavu Lenky Krobotovej, ktorá vo filme stvárňuje bývalú manželku Tomáša Maštalíra, lekárku Lenku. Tá trávi veľa času na misiách v Afrike, čo je hlavnou príčinou rozpadu jej manželstva s hlavným hrdinom Petrom. „Privítala som s nadšením, že som túto možnosť dostala a zároveň, že sme sa na malú chvíľku mohli pozrieť do exotických končín. Bolo to intenzívne, dobrodružné a vzrušujúce. Bolo úžasné vidieť prácu reálnej lekárky priamo v škole, kde sme točili. V miestnych podmienkach, s miestnymi deťmi,“ opísala svoju skúsenosť so zahraničným nakrúcaním česká herečka.

Okrem Kene sa nakrúcalo aj v Bratislave a okolí, v hoteli Zochova chata a v Piešťanoch. V ďalších úlohách sa predstavia Marek Majeský, Jana Kovalčiková, Lucia Siposová, Ondřej Sokol, Pavla Tomicová, Štefan Martinovič, Juraj Hrčka, Juraj Šoko Tabaček, Branislav Bystriansky, Daniel Fischer a ďalší.

Foto: Bontonfilm

Hlavní hrdinovia Naďa (Tereza Kostková) a Peter (Tomáš Maštalír) sa stretávajú v čase, keď sa obidvom rozpadajú dlhoročné manželstvá. Okolnosti ich zoznámenia nie sú práve najpriaznivejšie, keďže do seba navzájom narazia autami. Všetko zlé je však na niečo dobré, a tak na seba postupne v živote začnú „narážať“ čoraz častejšie. Po vyriešení poistnej udalosti sa náhodne stretávajú na hodinách jogy, ktoré vedie Naďa a ktoré majú Petra podľa odporúčania lekára zachrániť pred operáciou chrbtice. Keď sa na jogovom pobyte nechcene ocitnú na spoločnej izbe aj so svojimi deťmi z obidvoch strán, o zábavu bude rozhodne postarané. Začína sa bláznivá jazda dvoch neúplných rodín, ktorá bude výzvou pre všetkých ich členov, pretože všetko sa môže stať…

Na letnú feel good komédiu Nikdy nehovor nikdy sa môžete tešiť v kinách už 3. augusta.

Trailer

Titulná pieseň k filmu

Informačný servis