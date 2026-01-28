Novoročné mulčovačky v Bratislave prekonali minulý rok, v Petržalke sa rozdalo rekordné množstvo mulču – FOTO

V rámci novoročných mulčovačiek sa časť živých stromčekov mení na mulč, ktorý je možné využiť pri stromoch, kríkoch či v záhonoch.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
BRATISLAVA: Novoročná mulčovačka
Zamestnanci OLO počas novoročného mulčovania vianočných stromčekov v Dúbravke v Bratislave. Bratislava, 17. január 2026. Foto: SITA/Facebook Dúbravka - mestská časť Bratislavy
Novoročné mulčovačky v Bratislave prekonali minulý rok, rekordné množstvo mulču sa rozdalo v Petržalke. Informoval hovorca magistrátu Peter Bubla. Z dvoch novoročných mulčovačiek v Dúbravke a Petržalke si obyvatelia odniesli spolu 6 200 kilogramov mulču a viac než 1 200 kníh z bratislavského centra opätovného použitia KOLO. „Rekord padol v Petržalke, kde sa na jednom podujatí rozdalo 5 100 kilogramov mulču,“ spresnil hovorca.

Zber vianočných stromčekov z ohrádok pokračuje po celom meste do 13. februára. Bratislavská mestské spoločnosť OLO – Odvoz a likvidácia odpadu doposiaľ vyzbierala už viac ako 34-tisíc stromčekov.

Najvyššie množstvo rozdaného mulču

V rámci novoročných mulčovačiek sa časť živých stromčekov mení na mulč, ktorý je možné využiť pri stromoch, kríkoch či v záhonoch. Prvé tohtoročné podujatie sa uskutočnilo 17. januára v Dúbravke, kde rozdali 1100 kilogramov mulču a 350 kníh z KOLO.

O týždeň neskôr nasledovala mulčovačka v Petržalke, ktorá priniesla doteraz najvyššie množstvo rozdaného mulču. „Aj na tomto podujatí si ľudia odniesli informačné letáky a zo stánku KOLO si vybrali viac ako 900 kníh,“ priblížil hovorca.

Druhý život stromčekom

Pre porovnanie, v pilotnom ročníku v roku 2024 v Lamači spracovali na mulč približne 200 stromčekov. V roku 2025 na dvoch podujatiach v Petržalke a vo Vrakuni rozdali spolu 4-tisíc kilogramov mulču.

Projekt Druhý život stromčekom realizuje aj túto sezónu hlavné mesto spolu s OLO, Komunálnym podnikom Bratislavy, spoločnosťou BUČINA EKO, IKEA Industry a nábytkárskou spoločnosťou IKEA. Od 7. do 24. januára z ohrádok vyzbierali 188 ton, čo predstavuje približne 34-tisíc stromčekov. Obyvatelia môžu svoje riadne odzdobené živé stromčeky odkladať do jednej zo 730 drevených ohrádok po celej Bratislave až do 13. februára.

