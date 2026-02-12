Novinka Skrytý impulz láme rebríčky!

Písala. Hoci v polovici minulého roka svojim čitateľom sľúbila, že do konca roka už nič nevydá, s odbitím silvestrovskej polnoci ohlásila predpredaj ďalšej knihy. Novinku Skrytý impulz vydala ešte pred Valentínom. „Tvrdila som, že si dám pauzu s vydávaním kníh, nie, že prestanem písať,“ dodáva s úsmevom Michaela Zamari.
Autorka prevažne romantickej beletrie vstúpila na trh v roku 2017 so sériou Šéf môjho šéfa a odvtedy si získava čoraz viac čitateľov. Má na konte vyše desať romantických príbehov, akčnú sériu Rozhodnutie, ktorou jemne zabrdla do trileru aj motivačnú jednohubku Zákulisie samovydávania. Jej najnovší knižný počin Skrytý impulz láme rebríčky predajnosti a elektronická verzia sa v najväčšom slovenskom online kníhkupectve katapultovala rovno na TOP 1 medzi najpredávanejšie.
Čitatelia sú už zvyknutí, že v jej tvorbe nájdu dôvtipné dialógy plné humoru či myšlienok na zamyslenie, vášeň aj lásku, a s hlavnými hrdinami dokonca cestujú po svete. Na čo sa môžeme tešiť v novom príbehu, ktorý nás zavedie do exotického Španielska? „Túto knihu som písala ako oddychovku, ktorú som si nesmierne užila a verím, že si ju rovnako užijú aj čitatelia, no každý silný príbeh potrebuje ingredience, ktoré z neho spravia nezabudnuteľný zážitok. V tomto prípade je v popredí nádej, že lásku môžeme stretnúť vo chvíli, keď to najmenej čakáme, a že aj zdanlivo odlišné cesty často vedú k tomu istému cieľu. No ako sa hovorí, nie je dôležitý cieľ, ale cesta, a tá teda bude stáť za to!“
On chce deti bez absolvovania konkurzu na mamičku.
Ona túži po rodine, ale bez intímností.
Zrelý biznismen má všetko. Úspešnú kariéru, priateľov a život plný možností. Až na tú jedinú – vlastnú rodinu. Po nevere neprestal snívať o potomkoch, len hľadá spôsob, ako sa vyhnúť zlatokopkám. Pre ženu je to jednoduchšie, stačí jej zohnať vhodného darcu, ale čo má robiť slobodný chlap, ktorý chce zvyšok svojho života zasvätiť otcovstvu?
Mladá podnikateľka túži po materstve a harmonickom živote, v ktorom môže byť šéfkou sama sebe, lenže na mužov a intimitu zanevrela. Na umelé oplodnenie nemá financie, na zvrhlíkov zasa žalúdok. Začína pochybovať, že si niekedy založí vlastnú rodinu, a tak radšej svoju novonadobudnutú slobodu venuje práci.
Ich želania vyzerajú na prvý pohľad nereálne, až kým nestretnú jeden druhého. Čo ak existuje zlatá stredná cesta plná iskrivého zblíženia, vrtkavej dôvery a neustáleho podpichovania, počas ktorej si dve spriaznené duše uvedomia, že niekedy máme to najjednoduchšie riešenie priamo pod nosom?
