Novinárov obžalovaných z účasti na protivládnych protestoch v Turecku oslobodili

Turecký súd vo štvrtok oslobodil štyroch novinárov vrátane fotografa AFP Yasina Akgula, ktorí boli obžalovaní v súvislosti s marcovými masovými demonštráciami v Istanbule, čo vyvolalo odsúdenie zo strany viacerých ľudskoprávnych organizácií a novinárskych združení.
Štyroch fotografov pracujúcich pre rozličné médiá zatkli pri raziách niekoľko dní po obrovskej vlne protestov vyvolanej zadržaním vplyvného opozičného starostu Istanbulu Ekrema Imamoglua, hlavného oponenta tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
Erdogan bude telefonovať s Putinom o krokoch, ktoré môžu zastaviť zabíjanie na Ukrajine
Novinárov rovnako ako tisíce protestujúcich úrady obvinili z porušenia zákona o demonštráciách a verejných zhromaždeniach. „Nejestvuje nijaký presvedčivý dôkaz, že obžalovaní spáchali uvedený trestný čin,“ uvádza sa vo vyhlásení istanbulského súdu po vynesení oslobodzujúceho rozsudku.
Yasin Akgul je jediným zo štvorice novinárov, ktorý pracuje pre zahraničné médium. Ďalšími tromi sú Ali Onur Tosun z tureckej televízie NOW Haber a nezávislí fotografi Bülent Kilic a Zeynep Kurayová. Ani jeden z oslobodených novinárov sa pojednávania nezúčastnil.