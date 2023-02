Novela zákona o obetiach trestných činov zvýši ochranu a zároveň sa mení aj právna úprava výsluchu svedka, ktorý je zraniteľnou osobou

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes podpísala zákon z 2. februára, ktorým sa dopĺňa Trestný poriadok a mení zákon o obetiach trestných činov. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. Ochrana obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov sa tak zvýši, a ochránia sa pred druhotnou viktimizáciou.

Právna úprava

Konkrétne pred ujmou, ktorá obeti vznikla v dôsledku konania alebo nekonania orgánu verejnej moci, subjektu poskytujúceho pomoc obetiam, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, znalca, tlmočníka, obhajcu alebo oznamovacích prostriedkov.

Zároveň sa zmení právna úprava pri výsluchu svedka, ktorý je obzvlášť zraniteľnou osobou. Výsluch bude viesť a v potrebných prípadoch tlmočiť osoba, ktorej pohlavie si zvolí vyslúchaný svedok. Doteraz výsluch viedla osoba rovnakého pohlavia ako je pohlavie vyslúchaného svedka. Návrh do parlamentu predložili poslanci strany Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková, Mária Kolíková, Ján Benčík, Marián Viskupič a Vladimír Ledecký.

Otázky do intímnej oblasti

Do zákona sa zároveň doplní skutočnosť, že otázky smerujúce do intímnej oblasti vypočúvanej obete je možné klásť len vtedy, pokiaľ je to nevyhnutné pre objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie. U svedka mladšieho ako 18 rokov veku sa pojem „páchateľ“ nahradí tromi kategóriami osôb. A to osobou, ktorú obeť označila za páchateľa, osobou, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu, alebo osobou, proti ktorej sa vedie trestné konanie.

V záujme ochrany obete pred druhotnou viktimizáciou bude možné lekárske vyšetrenie prikázať v nevyhnutnej miere a len vtedy, ak je to potrebné na účely trestného konania. Novela zákona začne platiť od 15 marca.