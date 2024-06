Novela zákona o Audiovizuálnom fonde ohrozuje slovenský filmový priemysel. Filmári apelujú na poslancov, aby ju nepodpísali 

Filmová obec apeluje na poslancov, aby nepodporili pozmeňujúci návrh k novele zákona o Audiovizuálnom fonde (AVF). Návrh podľa nich ohrozí odborné a nezávislé rozhodovacie procesy v AVF, čo môže mať negatívny dopad na celé slovenské audiovizuálne prostredie.

Poslanci sa novelou zákona o AVF zaoberajú na aktuálnej parlamentnej schôdzi, no v druhom čítaní bol k nej zverejnený pozmeňujúci návrh, ktorý na rozdiel od pôvodného znenia výrazne zasahuje do fungovanie fondu. V otvorenom liste záujmové a profesijné združenia filmovej obce, ktoré s pod neho podpísali, vyjadrili zásadné výhrady voči navrhovaným zmenám v AVF.

Potreba odbornej diskusie

Podľa ich názoru tieto zmeny narúšajú princípy odborného a nezávislého rozhodovania o finančnej podpore pre slovenskú audiovíziu. Dodali, že návrhy tiež ohrozia životaschopnosť celého filmového priemyslu, myslia si, že majú potenciál uviesť do neistoty novopodporené diela či diela, na ktorých výrobe sa už začalo pracovať. Zdôraznili aj potrebu odbornej diskusie pred takýmito zmenami, keďže odborná verejnosť nebola prizvaná do diskusie k pozmeňovaciemu návrhu.

„Toto konanie nemožno vnímať inak ako účelové. Jeho cieľom nie je skvalitniť fungovanie Audiovizuálneho fondu v prospech slovenskej audiovízie, ale zabezpečiť politický vplyv na jeho rozhodovacie procesy,“ myslia si.

Slovenská audiovizuálna tvorba je oceňovaná aj v zahraničí

Signatári akcentovali, že za posledné roky prešla slovenská audiovizuálna tvorba markantným vývojom. Je oceňovaná aj v zahraničí, slovenské filmy sleduje v kinách mnoho divákov, v mestách pôsobia filmové kluby a podmienky a prostredie čoraz častejšie privádzajú na Slovensko i medzinárodné produkcie.

„Najväčšiu zásluhu na tomto vývoji má Audiovizuálny fond, ktorý filmovému prostrediu poskytol systematickú finančnú podporu založenú na princípoch odbornosti a nezávislosti od politických reprezentácií,“ uviedli. Novela podľa nich ale tieto výsledky ohrozuje.

Ovplyvnené nezávislé rozhodovanie

Poukázali napríklad na zmeny v Rade AVF, kde by sa mal navýšiť počet členov z deviatich na trinásť, pričom piatich by mala menovať ministerka kultúry (Martina Šimkovičová – nom. SNS) bez návrhov z profesionálneho prostredia. Zároveň ich ale môže i odvolať bez udania dôvodu, čo podľa signatárov môže mať vplyv na nezávislosť ich rozhodovania.

„Rada má podľa predloženého pozmeňovacieho návrhu získať kompetenciu schvaľovať podporu projektom, ktoré odporučia odborné komisie. Na schválenie podpory bude potrebných deväť hlasov, čo znamená, že bez súhlasu ministerstvom volených zástupcov a zástupkýň schválenie podpory nebude možné,“ upozorňujú ďalej zástupcovia filmovej obce.

Dodali, že dosiaľ mal kompetenciu schvaľovať podporu pre projekt riaditeľ fondu, zmena podľa nich naruší princíp deľby moci, keďže sústredí moc do rúk jedného orgánu na úkor ostatných. Signatári vyjadrili názor, že rezort kultúry sa usiluje, podobne ako pri verejnoprávnom vysielateľovi či Fonde na podporu umenia, získať kontrolu nad obsahom podporovaných diel i žiadateľmi.

Hrozí obmedzená činnosť fondu

„V prípade, že konkrétny projekt alebo konkrétny žiadateľ či žiadateľka nebudú ideologicky, politicky či z iných dôvodov vyhovovať záujmom MK SR, ministerstvo bude môcť ich podporu blokovať,“ tvrdia.

„Priamy politický vplyv sa nebude týkať iba nakrúcania filmov, ale aj ich distribúcie, filmových festivalov, výskumných projektov alebo modernizácie kín,“ dodali.

Zástupcovia filmovej obce poukázali aj na to, že potreba deviatich hlasov z trinástich v rade fondu pri rozhodovaní o podpore projektov alebo voľbe riaditeľa môže mať za následok obmedzenie činnosti fondu, ak bude rada nekompletná.

„Rada AVF má zároveň získať možnosť rokovať neverejne, čím by odborná verejnosť prišla nielen o možnosť kontroly, ale zároveň by sa sťažilo zapájanie profesionálneho prostredia do fungovania fondu,“ priblížili a zdôraznili, že rada bude môcť sama rozhodovať o vylúčení verejnosti.

Signatári otvoreného listu

Pod otvoreným listom sú podpísaní Slovenská filmová a televízna akadémia, Asociácia slovenského dokumentárneho filmu, Asociácia scenáristov v slovenskej audiovízii, Asociácia nezávislých producentov, Asociácia producentov animovaného filmu, Asociácia slovenských kameramanov, Asociácia slovenských filmových strihačov, Únia filmových distribútorov, Združenie prevádzkovateľov kín, Slovenská asociácia producentov v audiovízii a Platforma Otvorená Kultúra.