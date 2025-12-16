Nová strecha bratislavskej Reduty si odniesla prestížne ocenenia, projekt dosiahol úspech aj na medzinárodnej úrovni

Nová strecha bratislavskej Reduty si odniesla prestížne domáce aj zahraničné ocenenia. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Pripomenula, že na rekonštrukciu strechy historickej budovy Reduty presunula finančné prostriedky ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).
Ministerstvo kultúry (MK) SR to podľa jej slov považuje za príklad zodpovedného prístupu k ochrane národného kultúrneho dedičstva. „Rekonštrukcia prebiehala v rokoch 2022 – 2023 a jej kvalitu následne posúdila aj nezávislá odborná porota. Strecha Reduty získala 1. miesto v súťaži Strecha roka 2024, ktorú každoročne organizuje Cech strechárov Slovenska, najvýznamnejšia stavovská organizácia v oblasti strešného priemyslu. Ocenenie reflektuje vysokú úroveň technického riešenia aj remeselného spracovania,“ informovala Demková.
Úspech aj na medzinárodnej úrovni
Uviedla tiež, že projekt dosiahol úspech aj na medzinárodnej úrovni, z pozície víťaza národnej súťaže totiž postúpila strecha Slovenskej filharmónie do celosvetového hodnotenia IFD Award, ktoré organizuje Medzinárodná federácia strechárskeho remesla. „V silnej medzinárodnej konkurencii získala 3. miesto, čím posunula slovenských odborníkov medzi špičku v Európe,“ priblížila Demková.
Rezort kultúry pod vedením ministerky Šimkovičovej rozpočtovým opatrením z 15. decembra 2023 poskytol Slovenskej filharmónii finančné prostriedky v sume takmer 259-tisíc eur na dofinancovanie rekonštrukcie strechy Reduty. „Žiadosť o tieto prostriedky bola predložená s cieľom uzavrieť dlhodobo pripravovaný projekt do konca roka 2023,“ uviedla Demková. Doplnila, že celkové náklady na obnovu strechy Reduty boli 2,9 milióna eur.
Hmatateľný výsledok
„Som rada, že sme v roku 2023 rozhodli o presune finančných prostriedkov z projektu zameraného na upozorňovanie na dezinformácie na projekt dokončenia strechy jednej z našich významných kultúrnych pamiatok. Takto sme prispeli k zabezpečeniu hmatateľného výsledku využitia finančných prostriedkov a zároveň k dobrému technickému stavu tejto hodnotnej historickej budovy,“ skonštatovala v súvislosti s oceneniami Šimkovičová.
Podľa vyjadrenia MK SR aj tieto ocenenia poukazujú na skutočnosť, že podpora rekonštrukcie strechy Reduty nemala účelový charakter, ale bolo to rozhodnutie smerujúce k zodpovednému dokončeniu investície, ochrane významnej národnej kultúrnej pamiatky a zabezpečeniu jej dlhodobej funkčnosti.
„Ministerstvo kultúry bude aj naďalej pri rozhodovaní o podpore investičných projektov v oblasti kultúry vychádzať z odborných podkladov, reálnych potrieb inštitúcií a verejného záujmu,“ uzavrela Demková.
Približne pred dvomi rokmi MK SR rozhodlo, že nebude pokračovať v programe 5 – Podpora a rozvoj mediálnej výchovy a boj proti dezinformáciám v schválenom režime. Rezort vtedy navrhol použiť financie z programu 5 na dofinancovanie strechy Reduty. Zvyšné prostriedky ďalej zvažoval využiť na dofinancovanie bežnej prevádzky Univerzitnej knižnice v Bratislave, uvažuje sa nad sumou 200-tisíc eur.