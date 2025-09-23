Nová éra Château Rúbaň: Kaštieľ, ktorý spája víno, históriu a zážitky

Výnimočný deň v zrekonštruovanom kaštieli
Miesto, ktoré spája víno, históriu a estetiku, privítalo vyše 80 hostí z radov médií, módnych návrhárov, influencerov, eventových agentúr aj partnerských značiek. Hostia si prišli vychutnať priestor, víno, jedlo aj myšlienky, ktoré presahujú bežné PR podujatie.
Offline ako nový luxus
Súčasťou programu bola aj diskusia s majiteľkou Château Rúbaň Vladimírou Ollé, ktorá priblížila nielen filozofiu rekonštrukcie kaštieľa, ale aj vlastné uvažovanie o tom, ako sa mení svet okolo nás.
„V čase, keď všetci neustále pozeráme do obrazoviek, sa čoraz viac potvrdzuje, že skutočnú hodnotu má prítomný okamih – bez notifikácií, bez prerušenia. Château Rúbaň je miestom, kde môžeme tieto momenty zažiť naplno a v tichu, ktoré lieči,“ uviedla počas diskusie.
Výber hostí: kvalita pred kvantitou
Medzi hosťami nechýbali známe mená slovenskej módnej scény ako Lay Sedláková, Kristína Šipulová a Janka Gavalcová, ani influencerky Lucia Slaninková, Dominika Rošková s priateľom, Stanislava Lúčková či Ivanka Antalová. Zúčastnili sa aj významní novinári a zástupcovia renomovaných eventových a svadobných agentúr. Dokonca sa zúčastnili aj agentúry z Čiech.
„Zámerom nebolo robiť masové podujatie, ale pozvať ľudí, ktorí chápu náš prístup, že hodnota nevzniká v počte, ale v kvalite. Aj preto sme veľmi radi, že aj keď nie všetci z pôvodne potvrdených 136 hostí nakoniec prišli, atmosféra medzi tými, ktorí prišli, bola výnimočná,“ vysvetľuje Ivana Bartošová, CMO agentúry Nefkus, ktorá za podujatím stojí spolu s agentúrou.
Jedlá a vína hodné kráľov
O gastronomický zážitok sa postaral šéfkuchár Róbert Tatai, víťaz maďarského MasterChef (Séfek Séfe 2017), ktorý pripravil pre hostí degustačné obedové menu formou bufetu. Okrem výnimočného jedla zaujal aj ľudskosťou a pokorou, s akou pristupuje ku každému hosťovi a príprave jedál.
Degustáciu vín viedol uznávaný slovenský someliér Peter Kecskés, ambasádor vín Château Rúbaň, ktorý počas svojej kariéry obsluhoval aj anglického kráľa. Každý dúšok bol premyslený a sprevádzaný jeho odborným výkladom.
Miesto s príbehom a ľudskosťou
Kaštieľ, v ktorom sa podujatie konalo, je výsledkom precíznej a citlivej rekonštrukcie. Niektoré časti zostali autentické, ako napríklad tehlová chodba či historický nápis robotníkov z roku 188X (posledné číslo nie je viditeľné), ktorý bol objavený počas obnovy. Zrekonštruované izby sú navrhnuté s dôrazom na detail a pohodlie, pričom zachovávajú ducha miesta.
Atmosféru celého dňa sprevádzala moderátorka Veronika Rosputinská, ktorá spolu s hosťami a zamestnancami opakovane vyzdvihla jednu vec, ktorá z Château Rúbaň robí výnimočné miesto: ľudský prístup, milý personál a ochotu urobiť maximum pre každého hosťa. Ako sama moderátorka povedala, „v Château Rúbaň neexistuje veta ‘nedá sa’.“ Všetko je o prístupe a o úprimnej snahe vytvoriť zážitok, ktorý má zmysel.
Svadobný konfigurátor ako revolúcia v plánovaní
Event zároveň pripomenul aj ďalší kľúčový krok v rozvoji značky: spustenie prvého svadobného a eventového online konfigurátora na Slovensku. Tento nástroj umožňuje budúcim snúbencom či organizátorom vyskladať si svadbu alebo podujatie na pár klikov – vrátane výberu priestorov, služieb, počtu hostí či rozpočtu. Okamžitá orientačná cena a možnosť plánovať z pohodlia domova predstavujú pre slovenský trh revolučný prístup.
Konfigurátor: https://konfigurator.chateauruban.sk/
Château Rúbaň: viac než vinárstvo
Nová éra Château Rúbaň tak neznamená len nový kaštieľ či nové služby. Predstavuje nový spôsob myslenia – návrat k hodnotám, dôraz na osobné stretnutia a vytváranie offline zážitkov, ktoré zanechávajú stopu. Miesto, ktoré vzniklo z vízie, dnes prináša komplexný zážitok – priestor pre dokonalé podujatia, skvelé víno, špičkovú gastronómiu, ľudskosť aj pokoj, ktorý si dnešný človek tak veľmi zaslúži.
Informačný servis