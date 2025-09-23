Nová éra Château Rúbaň: Kaštieľ, ktorý spája víno, históriu a zážitky

V zrekonštruovanom renesančnom kaštieli na juhu Slovenska sa 18. septembra 2025 konal výnimočný event Nová éra Château Rúbaň.
Dsc06089.jpg
Foto: Château Rúbaň
Výnimočný deň v zrekonštruovanom kaštieli

Miesto, ktoré spája víno, históriu a estetiku, privítalo vyše 80 hostí z radov médií, módnych návrhárov, influencerov, eventových agentúr aj partnerských značiek. Hostia si prišli vychutnať priestor, víno, jedlo aj myšlienky, ktoré presahujú bežné PR podujatie.

Foto: Château Rúbaň
Foto: Château Rúbaň

Offline ako nový luxus

Súčasťou programu bola aj diskusia s majiteľkou Château Rúbaň Vladimírou Ollé, ktorá priblížila nielen filozofiu rekonštrukcie kaštieľa, ale aj vlastné uvažovanie o tom, ako sa mení svet okolo nás.

„V čase, keď všetci neustále pozeráme do obrazoviek, sa čoraz viac potvrdzuje, že skutočnú hodnotu má prítomný okamih – bez notifikácií, bez prerušenia. Château Rúbaň je miestom, kde môžeme tieto momenty zažiť naplno a v tichu, ktoré lieči,“ uviedla počas diskusie.

Dsc06143.jpg
Foto: Château Rúbaň

Výber hostí: kvalita pred kvantitou

Medzi hosťami nechýbali známe mená slovenskej módnej scény ako Lay Sedláková, Kristína Šipulová a Janka Gavalcová, ani influencerky Lucia Slaninková, Dominika Rošková s priateľom, Stanislava Lúčková či Ivanka Antalová. Zúčastnili sa aj významní novinári a zástupcovia renomovaných eventových a svadobných agentúr. Dokonca sa zúčastnili aj agentúry z Čiech.

„Zámerom nebolo robiť masové podujatie, ale pozvať ľudí, ktorí chápu náš prístup, že hodnota nevzniká v počte, ale v kvalite. Aj preto sme veľmi radi, že aj keď nie všetci z pôvodne potvrdených 136 hostí nakoniec prišli, atmosféra medzi tými, ktorí prišli, bola výnimočná,“ vysvetľuje Ivana Bartošová, CMO agentúry Nefkus, ktorá za podujatím stojí spolu s agentúrou.

Foto: Château Rúbaň
Foto: Château Rúbaň

Jedlá a vína hodné kráľov

O gastronomický zážitok sa postaral šéfkuchár Róbert Tatai, víťaz maďarského MasterChef (Séfek Séfe 2017), ktorý pripravil pre hostí degustačné obedové menu formou bufetu. Okrem výnimočného jedla zaujal aj ľudskosťou a pokorou, s akou pristupuje ku každému hosťovi a príprave jedál.

Degustáciu vín viedol uznávaný slovenský someliér Peter Kecskés, ambasádor vín Château Rúbaň, ktorý počas svojej kariéry obsluhoval aj anglického kráľa. Každý dúšok bol premyslený a sprevádzaný jeho odborným výkladom.

Foto: Château Rúbaň
Foto: Château Rúbaň

Miesto s príbehom a ľudskosťou

Kaštieľ, v ktorom sa podujatie konalo, je výsledkom precíznej a citlivej rekonštrukcie. Niektoré časti zostali autentické, ako napríklad tehlová chodba či historický nápis robotníkov z roku 188X (posledné číslo nie je viditeľné), ktorý bol objavený počas obnovy. Zrekonštruované izby sú navrhnuté s dôrazom na detail a pohodlie, pričom zachovávajú ducha miesta.

Atmosféru celého dňa sprevádzala moderátorka Veronika Rosputinská, ktorá spolu s hosťami a zamestnancami opakovane vyzdvihla jednu vec, ktorá z Château Rúbaň robí výnimočné miesto: ľudský prístup, milý personál a ochotu urobiť maximum pre každého hosťa. Ako sama moderátorka povedala, „v Château Rúbaň neexistuje veta ‘nedá sa’.“ Všetko je o prístupe a o úprimnej snahe vytvoriť zážitok, ktorý má zmysel.

Foto: Château Rúbaň
Foto: Château Rúbaň

Svadobný konfigurátor ako revolúcia v plánovaní

Event zároveň pripomenul aj ďalší kľúčový krok v rozvoji značky: spustenie prvého svadobného a eventového online konfigurátora na Slovensku. Tento nástroj umožňuje budúcim snúbencom či organizátorom vyskladať si svadbu alebo podujatie na pár klikov – vrátane výberu priestorov, služieb, počtu hostí či rozpočtu. Okamžitá orientačná cena a možnosť plánovať z pohodlia domova predstavujú pre slovenský trh revolučný prístup.

Konfigurátor: https://konfigurator.chateauruban.sk/

Foto: Château Rúbaň
Foto: Château Rúbaň

Château Rúbaň: viac než vinárstvo

Nová éra Château Rúbaň tak neznamená len nový kaštieľ či nové služby. Predstavuje nový spôsob myslenia – návrat k hodnotám, dôraz na osobné stretnutia a vytváranie offline zážitkov, ktoré zanechávajú stopu. Miesto, ktoré vzniklo z vízie, dnes prináša komplexný zážitok – priestor pre dokonalé podujatia, skvelé víno, špičkovú gastronómiu, ľudskosť aj pokoj, ktorý si dnešný človek tak veľmi zaslúži.

