Nottingham Forest neuspel s odvolaním voči pokute za kritiku rozhodcu

Anglický futbalový klub Nottingham Forest neuspel s odvolaním voči pokute vo výške 750-tisíc libier za príspevok na sociálnych sieťach z minulej sezóny, ktorý sa zameral na rozhodcu z Premier League Stuarta Attwella. Forest zverejnili príspevok vlani v apríli po prehre 0:2 s Evertonom v Premier League 2023/2024. V klube vtedy cítili, že v zápase mali kopať až tri pokutové kopy.

Klub uviedol, že „varoval“ orgán rozhodcov Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), že Attwell, ktorý bol videoasistentom rozhodcu pre daný zápas, je fanúšikom konkurenta v boji o udržanie sa – Lutonu Town. Nottingham vtedy tiež uviedol: „Naša trpezlivosť bola viackrát skúšaná.“

Hrubý útok na rozhodcov

Regulačná komisia udelila v októbri Nottinghamu pokutu 750-tisíc libier. Predstavitelia Forest okamžite vyjadrili svoj zámer odvolať sa, argumentujúc, že trest je neprimeraný. Anglická Futbalová asociácia (FA) označila príspevok klubu „hrubý, priamy a verejný útok“ na Attwella a všeobecne na rozhodcov.

FA v pondelok potvrdila, že odvolacia komisia potvrdila pôvodný trest a nariadila odstránenie príspevku. Odkaz na príspevok na platforme X v pondelok nefungoval, hoci klub okamžite nepotvrdil, že bol odstránený.

Bojujú o Ligu majstrov

Nottingham Forest sa v minulej sezóne vyhol zostupu do druhej najvyššej súťaže, zatiaľ čo Luton vypadol do The Championship. V aktuálnom ročníku 2024/2025 je Nottingham na treťom mieste v tabuľke Premier League a bojuje o miestenku v Lige majstrov.