Nórsko pripravuje plány na evakuáciu civilistov v prípade napadnutia Ruskom

Nórske riaditeľstvo pre verejnú bezpečnosť a civilnú pripravenosť (DSB) začalo posudzovať, ktoré oblasti v krajine by mali byť evakuované a v ktorých prichýliť civilistov v prípade ozbrojenej agresie Ruska. Referuje o tom web Espreso TV s odvolaním sa na nórsky denník VG a riaditeľku DSB Elisabeth Aarsaeterovú.
Podľa jej slov posudzujú možnú evakuáciu obyvateľstva z území zraniteľných pre ich geografickú blízkosť k Rusku alebo z oblastí, kde sa nachádzajú legitímne vojenské ciele. Evakuačné plány vytvárajú v úzkej koordinácii predovšetkým s ozbrojenými silami a políciou, pričom osobitnú pozornosť venujú oblasti Finnmark a lokalite okolo mesta Tromsö.
Pri vypracúvaní evakuačných plánov DSB zohľadňuje ruské útoky na ukrajinský energetický systém a ďalšiu civilnú infraštruktúru. „Na základe pozorovaní, že Rusko útočí aj na civilné ciele na Ukrajine, posudzujeme, či musíme širšie premýšľať o tom, čo by mohlo byť cieľom útokov aj v Nórsku,“ uviedla Aarsaeterová.
DSB tiež skúma, ktoré regióny v Nórsku by v prípade potreby prijať evakuovaných občanov. „Takýmito oblasťami budú obce, v ktorých vyhodnotíme riziko nepriateľských akcií ako nižšie a ktoré sú podľa názoru tamojších predstaviteľov vhodné. V rámci tejto práce budeme najmä posudzovať kapacity obcí v oblastiach zdravotníctva, bývania a vzdelávania,“ poznamenala Aarsaeterová.
Aktualizácia a podrobné rozpracovanie evakuačných plánov má byť jednou z priorít nórskej civilnej obrany v roku 2026.