Nórska prokuratúra obvinila dvoch mužov z podplácania prezidenta Konžskej republiky

Dvaja Nóri a jedna spoločnosť so sídlom v Nórsku čelia obvineniam z korupcie v súvislosti s vyplatením úplatkov vo výške približne 25 miliónov dolárov prezidentovi Konžskej republiky Denisovi Sassouovi Nguessovi a jeho rodine. V pondelok to oznámila nórska prokuratúra.
Hlavný úplatok mal podobu podielu na licencii na ťažbu ropy na mori, ktorý bol v roku 2016 ponúknutý prezidentovi a jeho rodine v čase podania žiadosti o licenciu, uviedla pre AFP prokurátorka Marianne Djupeslandová.
„Podstata úplatku spočívala v tom, že nórski aktéri akceptovali, že prezident a jeho rodina budú mať nárok na jednu štvrtinu príjmov z predaja ropy, ktorú generovala licencia udelená spoločnosti Hemla,“ povedala Djupeslandová s odkazom na nórsku firmu zapojenú do prípadu.
Lukratívne práva
Podľa prokuratúry mali platby zabezpečiť priaznivé rozhodnutia konžských orgánov pri prideľovaní lukratívnych ropných práv. Prípad je jedným z najväčších korupčných vyšetrovaní v Nórsku týkajúcich sa zahraničných investícií v Afrike.
Hemla Africa Holding je stopercentnou dcérskou spoločnosťou nórskej skupiny Petronor E&P, ktorá je kótovaná na burze v Osle. Akcie Petronoru v pondelok po zverejnení obvinení klesli o viac než 14 percent, neskôr však časť strát vymazali. Spoločnosť v reakcii uviedla, že „kategoricky odmieta obžalobu voči spoločnosti Hemla“ a víta možnosť, aby bol prípad dôkladne preskúmaný súdom.
Mali licenciu
Podľa obžaloby vlastnila konžská spoločnosť MGI International, kontrolovaná blízkymi rodinnými príslušníkmi prezidenta Denisa Sassoua Nguessa, 25 percent podielu v miestnej firme Hemla E&P Congo (HEPCO), ktorej bola udelená ropná licencia. Zvyšných 75 percent vlastnila Hemla Africa Holding.
Prokuratúra tvrdí, že obžalovaní Nóri zabezpečili, aby HEPCO pravidelne vyplácala dividendy spoločnosti MGI, čím prezident prostredníctvom rodinných príslušníkov získal do roku 2024 výhodu v hodnote najmenej 24,68 milióna dolárov. Okrem toho mali byť vyplatené aj ďalšie úplatky vo forme neoprávnených výhod a pôžičiek.
Úplatky sú bežné
Dvaja obžalovaní Nóri, ktorých médiá identifikovali ako členov predstavenstva spoločnosti Hemla Gerharda Ludvigsena (66) a Knuta Sovolda (61), boli v súvislosti s prípadom zadržaní už v roku 2021 a počas počiatočného vyšetrovania strávili dva týždne vo väzbe, po ktorých boli prepustení.
Obaja obvinenia odmietajú. Ich právnik Halvard Helle pre ekonomický denník Dagens Næringsliv uviedol, že „spolupráca s miestnymi partnermi formou podielov na licenciách je úplne bežný spôsob organizovania ropných projektov po celom svete“.