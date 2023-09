Nominácie učiteľov na Cenu Dionýza Ilkoviča uzatvárajú zajtra

Mnoho špičkových výskumníkov na otázku, čo ich priviedlo na vedeckú dráhu odpovie, že to boli ich učitelia na základných alebo stredných školách. V malých kabinetoch v nenápadných budovách sa často skrývajú veľké osobnosti, ktoré vyslali do sveta desiatky perfektne pripravených mladých ľudí. Mená týchto osobností však spoločnosť nepozná, lebo profesia učiteľa na Slovensku – na rozdiel od zahraničia – nie je synonymom prestížnej kariéry. To sa snaží zmeniť Cena Dionýza Ilkoviča, ktorá oceňuje pedagógov a mentorov prírodovedných predmetov. Ak takého učiteľa poznáte, máte možnosť ho nominovať do 13. septembra na stránke www.nadaciadi.sk.

Obetavá práca nad rámec povinností

Cena Dionýza Ilkoviča už po siedmy raz ocení učiteľov a mentorov prírodovedných predmetov – matematiky, informatiky, fyziky, biológie a chémie, ktorí vedú žiakov na základných a stredných školách. Šikovní reprezentanti často uspejú na medzinárodných kolách súťaží a odborových olympiád a veľakrát nosia domov cenné medaily. Za drahými kovmi sú však okrem talentu aj desiatky hodín strávených konzultáciami a prípravou pokusov na krúžkoch, ktoré vedú učitelia po vyučovaní vo svojom voľnom čase a nezriedka zadarmo. Cieľom Ceny Dionýza Ilkoviča je zviditeľňovať ľudí, ktorí nevnímajú profesiu pedagóga len ako pracovnú náplň, ale ako životný cieľ. „Lákala ma aj práca vedca a myslela som si, že to bude moje životné naplnenie. Postupne som ale zistila, že mojím poslaním je učiť. Teším sa, keď sa z mojich žiakov stanú vedci a ja sa v nich vidím,“ prezrádza minuloročná víťazka Ceny Dionýza Ilkoviča, Mariana Straková, učiteľka biológie a chémie na gymnáziu v Seredi. Jej profil si môžete pozrieť tu.

Venujme pozornosť tým najlepším učiteľom

Cenou Dionýza Ilkoviča bolo doteraz ocenených 19 finalistov a finalistiek, 8 mužov a 11 žien. Za doterajších šesť ročníkov organizátori prijali 334 nominácií. Aj to je dôkaz, že na Slovensku je veľké množstvo kvalitných učiteľov, ktorých si ich okolie váži a považuje za podstatné vzdať im holt. Takéto ocenenie je totiž jedným z mála spôsobov ako sa na Slovensku dá oceniť kvalitná pedagogická práca, ktorá je pre túto krajinu taká potrebná.

Na Cenu Dionýza Ilkoviča môžu byť nominovaní pedagógovia aj nepedagogickí pracovníci. Dôležité je, aby sa podieľali na dlhodobom rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov ZŠ a SŠ v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika alebo biológia. Do súťaže ich najčastejšie nominujú ich kolegovia, bývalí a súčasní študenti či riaditelia škôl. No môže tak urobiť prakticky každý, kto pozná ich prácu.

Finalistov čaká slávnostné udeľovanie cien

Nominovaní mentori a pedagógovia budú hodnotení odbornou porotou na základe dĺžky trvania a udržateľnosti mimoškolskej činnosti, jej výsledkov, rozsahu a inovatívneho prístupu k učeniu. Trojica finalistov sa zúčastní slávnostného galavečera, ktorý sa viackrát konal v slávnostných priestoroch bratislavskej Reduty. Finalisti a víťaz získajú finančnú odmenu v celkovej výške 6 000 eur, rovnako ako aj vecné ceny a sošku Plamienok poznania od sklárskej výtvarníčky Evy Potfajovej, dcéry Dionýza Ilkoviča.

Nominačný formulár a ďalšie informácie nájdete na stránke www.nadaciadi.sk.

