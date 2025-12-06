Nočný ruský útok na Kyjevskú oblasť zranil troch civilistov

Trosky dronov spôsobili požiare.
Ukrajinský policajný expert skúma fragmenty dronu Šáhid po ruskom útoku. Foto: Ilustračné, SITA/AP
Traja civilisti utrpeli zranenia pri ruskom útoku na Kyjevskú oblasť v noci na sobotu. Ukrajinská štátna záchranná služba uviedla, že na železničnej stanici a v depe údržby koľajových vozidiel v meste Fastiv vypukli požiare. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

V obci Novi Petrivci trosky z bezpilotného lietadla spôsobili požiar v sklade. Okrem toho sa vznietili tri nákladné autá, jedna obytná budova bola zničená a šesť domov bolo poškodených. Požiar vypukol aj v obci Nežylovyči v okrese Buča.

Nočný ruský útok na Kyjevskú oblasť zranil dve civilistky vo veku 46 a 40 rokov a jedného 42-ročného civilistu, uviedol šéf vojenskej administratívy oblasti Mykola Kalašnyk.

