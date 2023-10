Nočná hromadná nehoda na diaľnici D1 si vyžiadala život 49-ročného muža (foto)

Na šesť hodín ochromila premávku na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici nočná hromadná nehoda troch osobných motorových vozidiel a mikrobusu. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kužmová, pri nehode vyhasol život 49-ročného muža, ďalších šesť osôb sa ľahko zranilo.

Vodič zastal kolmo na os diaľnice

Podľa doterajšieho vyšetrovania 49-ročný vodič za volantom Ford Galaxy na zjazde do Považskej Bystrice v smere do Trenčína zostal stáť so svojím vozidlom kolmo na os diaľnice cez oba jazdné pruhy.

Auto na diaľnici po hromadnej dopravnej nehode. Foto: www.facebook.com

„V hustej hmle do neho narazil najprv mikrobus zn. Mercedes a následne aj osobné auto Škoda Fabia. Do tohto vozidla potom ešte narazil aj Volkswagen Passat,“ priblížila Kuzmová.

D1 bola neprejazdná šesť hodín

Vodič Ford Galaxy utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. „Ďalších šesť osôb bolo ľahko zranených a prevezených na ošetrenie do nemocnice v Považskej Bystrici a v Trenčíne. Alkohol u vodičov zistený nebol. Celková škoda na vozidlách bola predbežne vyčíslená na 29-tisíc eur,“ doplnila Kuzmová.

Diaľnica bola neprejazdná takmer šesť hodín, časti vozidiel boli totiž rozhádzané po dvestometrovom úseku. Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. „Okolnosti dopravnej nehody, miera zavinenia, ako aj presná príčina sú predmetom vyšetrovania, ktoré bolo začaté vo veci prečinu usmrtenia,“ dodala policajná hovorkyňa.