Noc divadiel aj na Spiši. Spišské divadlo opäť prinesie pestrý program pre deti aj dospelých

Spišské divadlo, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, sa aj tento rok zapojí do celoslovenského podujatia Noc divadiel, ktoré koordinuje Divadelný ústav. Divadelníci ponúknu 15. novembra počas tohto výnimočného podujatia divákom netradičné divadelné zážitky.
Otvorenosť, interakcia, prepájanie
Noc divadiel je celoslovenská iniciatíva, ktorú koordinuje Divadelný ústav, pričom podujatie sa koná aj v niektorých ďalších európskych krajinách. V poradí už 16. ročník opäť prepojí kultúrne inštitúcie a centrá, divadlá či umelecké školy a ponúkne pestrý program založený na troch atribútoch, a to otvorenosť, interakcia a prepájanie.
„Do Noci divadiel sa zapájame už niekoľko rokov a vnímame ju ako jedinečnú príležitosť nadviazať užší kontakt s diváčkami a divákmi. Pre nich je to šanca nahliadnuť do zákulisia fungovania divadla, neformálne sa pozhovárať s divadelníkmi, pre nás to je možnosť vypočuť si ich spätnú väzbu a odhaliť im niektoré špecifiká našej práce,“ vysvetľuje umelecký šéf Spišského divadla Viktor Kollár.
Program plný zážitkov
„Heslom tohtoročnej Noci divadiel je Toto dejstvo patrí nám a v jeho duchu sme pristupovali aj k programu pre detských aj večerných divákov. Deti budú mať možnosť stať sa hereckými hviezdami a zažiariť na divadelných doskách, pre dospelých sme si pripravili našu divácky najobľúbenejšiu komédiu a po nej diskusiu s divadelníkmi,“ dopĺňa Viktor Kollár.
Program pre deti sa začína o 14:00 a potrvá do 17:00. Deti budú mať možnosť vyskúšať si na vlastnej koži, ako vyzerá herecký konkurz. Zažijú, aké to je stáť na divadelných doskách, spoznajú divadelných tvorcov a okrem toho sa naučia choreografie a pesničky z divadelných rozprávok, ako sú Mimi a Líza či Perníková chalúpka.
Obľúbená komédia s novým obsadením a diskusiou
Večerný program sa v Spišskom divadle začína o 19:00 potleskom, ktorý sa presne v tomto čase ozve po celom Slovensku. Ide o gesto, ktoré symbolicky prepojí všetkých divadelníkov zapojených do Noci divadiel, ale aj všetkých divákov. Následne Spišské divadlo uvedie komédiu Zdrhni pred svojou ženou Raya Cooneyho v réžii Anny Šoltýsovej, tentoraz s novým obsadením. V úlohe Mary Brownovej sa 15. novembra prvý raz predstaví nová posila divadla Simona Kaščáková a v úlohe Johna Browna Pavol Gmuca. Po predstavení bude nasledovať diskusia s herečkami a hercami, kde sa diváci dozvedia zaujímavosti súvisiace nielen so samotným predstavením, ale aj s fungovaním celého divadla.
Sofia Skokanová
dramaturgička Spišského divadla
Informačný servis