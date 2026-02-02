Nitriansky kraj spustil dotačné výzvy na rok 2026, na projekty vyčlenil viac ako tri milióny eur

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) spustil dotačné výzvy v programoch, prostredníctvom ktorých podporuje rozvoj regiónov, miestnych komunít, športu, kultúry, sociálnej oblasti aj zdravotníctva. V roku 2026 smerujú z rozpočtu kraja viac ako tri milióny eur na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľov vo všetkých okresoch.
Ako prvý bol vyhlásený dotačný program LEADER NSK. Výzva je otvorená od 20. januára do 20. marca do 14:00 a zameraná je na regionálny rozvoj a rozvoj vidieka. Nitriansky samosprávny kraj na tento účel vyčlenil zo svojho rozpočtu 125-tisíc eur, pričom maximálna výška dotácie pre jednu miestnu akčnú skupinu je 7 352 eur. O podporu sa môžu uchádzať držitelia regionálnej značky kvality a miestne akčné skupiny, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji vidieckych oblastí a miestnych komunít.
Župná 5-tisícka
„Občanom či starostom možno nie je až tak známy názov “Všeobecný rozvoj územia”, no keď sa povie “Župná 5-tisícka”, presne vedia, o čo ide. Výzva na jeden z kľúčových dotačných programov kraja je otvorená od 29. januára do 27. februára 2026 do 14:00,“ uviedla hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková. Kraj na ňu vyčlenil takmer 1,8 milióna eur, pričom maximálna výška dotácie pre jednu obec je 5-tisíc eur. O podporu môže požiadať až 354 obcí kraja bez ohľadu na ich veľkosť.
Prostriedky smerujú najmä na skvalitnenie verejného priestoru a komunitného života, organizáciu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, ale aj na opravy chodníkov, kultúrnych domov, cintorínov, verejného osvetlenia či modernizáciu obecných rozhlasov.
„Tento program právom patrí k najvyužívanejším, aké kedy náš kraj ponúkal. Keď si túto dotáciu uplatní 99 percent obcí, je to jasný signál, že funguje. A zatiaľ tomu tak je. Má jednoduché a transparentné pravidlá, univerzálne využitie a rýchle vyúčtovanie. Najdôležitejšie však je, že pomáha zlepšovať život ľudí presne tam, kde to má najväčší zmysel – v mestách a obciach,“ povedal nitriansky župan Branislav Becík a dodal, že v NSK, spomedzi všetkých krajov na Slovensku, žije totiž najviac ľudí na vidieku.
V rovnakom termíne, 29. januára, kraj otvoril aj dotačné výzvy v oblasti športu, kultúry a cestovného ruchu. Na podporu športových klubov a zväzov na území kraja je v roku 2026 vyčlenených viac ako 413-tisíc eur, ďalších 52 500 eur smeruje na podporu športu v rámci programu kultúry, cestovného ruchu a športových aktivít. Významnú podporu poskytne župa aj oblasti kultúry a cestovného ruchu. Na projekty v oblasti kultúry je v rozpočte na rok 2026 vyčlenených 245-tisíc eur, na podporu cestovného ruchu putuje ďalších 52 500 eur.
Žiadosti cez eGrant
Osobitnou výzvou je dotačný program Zachráňme národné kultúrne pamiatky, na ktorý NSK vyčlenil 55-tisíc eur. Podpora je určená na záchranu a obnovu architektonického dedičstva, hradov, zámkov, kaštieľov, kostolov či historických objektov, ako aj na zabezpečenie pamiatok pred ďalším poškodzovaním.
Kraj zároveň pokračuje v podpore certifikovaných ubytovacích zariadení. Ide o unikátny systém certifikácie, ktorý zaviedol NSK ako prvý na Slovensku. V roku 2026 je na tento účel vyčlenených 30-tisíc eur. Nitriansky kraj nezabúda ani na sociálnu oblasť. Na dotačný program Podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov je v rozpočte na rok 2026 vyčlenených 52 500 eur.
Významnou súčasťou dotačnej politiky kraja je aj podpora a rozvoj zdravotníctva. Na tento poskytne župa 240-tisíc eur. Výzva je zverejnená od 30. januára 2026. Žiadosti o poskytnutie dotácie sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom systému eGrant na adrese dotaciensk.egrant.sk.