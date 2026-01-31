Bratislavský samosprávny kraj chystá v Petržalke investície za takmer 100 miliónov eur, projekty majú pribúdať už čoskoro

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) preinvestuje v najbližších rokoch na projekty v Petržalke približne 100 miliónov eur. Ako uviedla mestská časť na sociálnej sieti, na tohtotýždňovom stretnutí zástupcov Petržalky a župy predstavil BSK aktuálne petržalské projekty na roky 2026-2030. Ide o sedem konkrétnych realizácií, z ktorých prvé by mali obohatiť Petržalku už v najbližších mesiacoch.
Najväčším projektom je Kampus zdravia a športu v susedstve rezidenčnej štvrte Slnečnice za približne 75 miliónov eur. Ďalším je zariadenie pre dospelých s poruchami autistického spektra v areáli BSK na Znievskej za takmer 8 miliónov eur a v časti areálu BSK na Jakolovej za viac ako 3,5 milióna eur. Projekt obnovy a nadstavby Spojenej školy na Pankúchovej počíta s investíciou viac ako 5 miliónov eur.
Ďalšími plánovanými projektami je obnova Domova sociálnych služieb Kampino nielen pre deti na Haanovej za viac ako 2,5 milióna eur, obnova Gymnázia Alberta Einsteina so športoviskom za takmer 2,5 milióna eur a rekonštrukcia, vrátane technického vybavenia, časti priestorov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) na Hálovej za viac ako 1,5 milióna eur.