Nitra sa stala katom Slovana. Prerušila mu víťaznú sériu po vyše mesiaci, rozhodli až nájazdy - VIDEO

Od 19. septembra ťahal HC Slovan Bratislava unikátnu šnúru desiatich víťazstiev v rade bez prerušenia. Radosť z dovtedy dokonalého mesiaca október im prerušila HK Nitra.
Hoci po prvej tretine viedli „belasí“ 1:0, v druhom dejstve prišlo k otočke a „corgoni“ v 47. minúte zvyšovali už na priebežných 3:1 v ich prospech.
Keď Michal Krištof prinavrátil Nitre dvojgólové vedenie v 57. minúte, zdalo sa, že tri body ostanú pod Zoborom. Lenže posledných 72 sekúnd tretej tretiny patrilo hosťom.
Najskôr znížil Samuel Takáč a 15 sekúnd pred klaksónom vyrovnal Róbert Varga a duel poslal do predĺženia za stavu 4:4. Tam vypredané hľadisko zásah nevidelo, rozhodnúť tak museli až samostatné nájazdy.
V nich svoje prvé tri pokusy premenili „corgoni“, za Slovan sa presadil iba Tomáš Marcinko. Domácim to stačilo a Nitra tak zvíťazila nad Bratislavčanmi 5:4 a získala dva body do tabuľky.
Divoký duel
„Výborný zápas vo výbornej atmosfére. Malo to emócie, rýchlosť aj fyzickosť. Ale aj veľa hokejovosti. Škoda toho záveru, ktorý sme neustáli. Pár zlých rozhodnutí s pukom nás stálo bod. Súper síce vyrovnal, ale je dobre, že sme nesklonili hlavy a v nájazdoch sme to získali na našu stranu,“ uviedol podľa klubového webu tréner Nitry Andrej Kmeč.
Jeho náprotivok zo Slovana Tomáš Surový nazval zápas „veľmi divokým“. „V podstate vyrovnaný, keď to zoberiem globálne. Hrali sme v búrlivom prostredí u veľkého favorita ligy. Na rovinu musíme povedať, že sme boli dva góly dole a dotiahli sme to až na konci. Preto sme spokojní aj s bodom. Veľký klobúk dole za ten charakter. V predĺžení sme možno mali bližšie k tomu, aby sme vyhrali, v nájazdoch sa to už doťahovalo ťažko.“
Ako vyzerá tabuľka?
„Belasí“ tak prehrali vôbec prvý zápas na klzisku súpera od začiatku novej sezóny Tipsport extraligy. Nitra doma padla zo siedmich zápasov iba dvakrát.
V tabuľke si lepšie po 14. kole počína klub spod Zobora. Na druhom mieste stráca iba jediný bod na Žilinu, Slovan je tretí so stratou dvoch bodov práve na „corgoňov“.
V nedeľu 26. októbra sa do Bratislavy presunú hokejisti Zvolena, Nitra si zahrá v Liptovskom Mikuláši.