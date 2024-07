Nikto ma neprinúti, aby som hlasoval za členstvo Ukrajiny v NATO, hovorí Kéry zo Smeru

Predseda zahraničného parlamentného výboru a poslanec Marián Kéry (Smer-SD) nebude pri prípadnom hlasovaní o vstupe Ukrajiny do NATO hlasovať za jej prijatie. Uviedol to v diskusnej relácii V politike televízie TA3.

Vstup novej krajiny do Severoatlantickej aliancie musia odsúhlasiť všetky jej členské krajiny vo svojich parlamentoch. „Nebudem hlasovať za členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii aj preto, že by to znamenalo už priamy konflikt medzi Ruskou federáciou na jednej a Severoatlantickou alianciou na druhej strane,“ povedal Kéry.

Členom NATO sa však nemôže stať krajina, ktorá je vo vojenskom konflikte, vstup Ukrajiny teda v súčasnosti neprichádza do úvahy. „Toto hovorím teraz za seba a veľmi vážne, nikto ma neprinúti, aby som hlasoval za členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii, a to ani potom, keby skončil vojenský konflikt na Ukrajine a aj keby ma mali vylúčiť zo strany,“ uviedol poslanec.