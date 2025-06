Niekdajší finalista US Open čelí škandálu. Po rokoch sa prevalila jeho nevera

Japonský tenista Kei Nišikori čelí škandálu, ktorý zatienil jeho športové aktivity. Bývalého finalistu US Open a niekdajšiu svetovú štvorku prichytil magazín Shukan Bunshun pri návšteve bytu jeho milenky Oguči Azukiovej. Podľa japonského týždenníka ide o dlhodobý paralelný vzťah, ktorý trval 2,5 roka. Nišikori je pritom už päť rokov ženatý a s manželkou Mai má dve deti. O afére informujú viaceré svetové médiá, vrátane New York Post.

Shukan Bunshun reported that Tennis player Nishikori Kei (35) and model Oguchi Azuki (32) are having an affair. Nishikori had been cheating on his wife for over two and a half years.

Nishikori dating model Mizuki Ako since 2015 and they announced their marriage in December 2020… pic.twitter.com/yIH8TbADHo

