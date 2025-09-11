NHL dolaďuje detaily k Svetovému poháru 2028. Bude na turnaji hrať aj Slovensko?

Zámorská hokejová NHL je blízko k dokončeniu príprav na Svetový pohár v roku 2028, pričom rozhodnutia o hostiteľských mestách by podľa zástupcu komisára Billa Dalyho mali byť oznámené začiatkom budúceho roka.
„Prešli sme fázou, v ktorej prejavilo záujem niekoľko miest v Severnej Amerike aj Európe,“ povedal Daly počas akcie NHL/NHLPA North American Player Media Tour. „Teraz postupujeme do fázy ponúk, kde bude menšia skupina kandidátov. Dúfame, že budeme pripravení oznámiť rozhodnutia začiatkom nasledujúceho roka.“
V budúcnosti aj kvalifikácia
Daly uviedol, že približne dve tretiny miest v NHL prejavili záujem o usporiadanie turnaja, pričom profiliga dostala záujem aj od takmer 20 európskych miest. Zápasy Svetového pohára by sa mali hrať v Severnej Amerike a Európe, pričom všetky stretnutia o medaily budú na severoamerickom kontinente.
Turnaj bude mať osem národných tímov, ktoré budú pozvané priamo, bez kvalifikácie. „Naším cieľom je v budúcnosti zaviesť kvalifikáciu, ale nie pre edíciu 2028,“ dodal Daly.
Liga a NHLPA organizujú Svetový pohár nezávisle od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) pre konflikt rozdielnych záujmov, hoci v budúcnosti sa to môže zmeniť.
Vonkajšie zápasy NHL v zahraničí
Tento turnaj bude štvrtým Svetovým pohárom hokeja organizovaným NHL a NHLPA po rokoch 1996, 2004 a 2016. Uskutoční sa dva roky po účasti hráčov NHL na budúcoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo, čo bude prvá účasť zámorskej profiligy na olympiáde od roku 2014.
Daly zdôraznil, že návrat na olympiádu prichádza v správnom čase, keďže hokej rastie a na olympiáde sa očakáva rekordný počet hráčov NHL.
Liga tiež zvažuje rozšírenie Global Series o možnosť vonkajších zápasov v zahraničí, hoci zatiaľ nemá aktívny projekt. Do budúcnosti to však nevylučuje.