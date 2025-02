NHL čaká takmer dvojtýždňová pauza. V hre boli traja Slováci, Slafkovský asistoval - VIDEO

Zámorská NHL ponúka posledné dva duely pred 13-dňovou pauzou. Konať sa bude Turnaj štyroch krajín, kde sa predstavia výbery USA, Kanady, Švédska a Fínska s ich najväčšími hviezdami.

Podujatie sa bude konať od 12. do 20. februára v Montreale a Bostone.

V noci sa odohralo desať stretnutí, na programe boli posledné dva. A boli aj so slovenskou účasťou.

Washington Capitals s Martinom Fehérvárym v treťom obrannom páre privítal Utah Hockey, s ktorým po druhej tretine prehrával 2:4.

Slovák zatiaľ nebodoval, nepresadil sa zatiaľ ani Alexander Ovečkin, ktorý dobiehal legendárneho Waynea Gretzkého. Na prekonanie streleckého rekordu mu chýba ešte 16 presných zásahov.

Power play goal for Washington!

Scored by Pierre-Luc Dubois with 07:22 remaining in the 1st period.

Assisted by Tom Wilson and Alex Ovechkin.

Washington: 2

Utah: 3#UTAvsWSH #ALLCAPS #UtahHC pic.twitter.com/MxViepI4vE

— NHL Goals (@nhl_goal_bot) February 9, 2025