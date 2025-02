Trio Slovákov v jednom dueli NHL. Navrátil Nemec, asistujúci Tatar a Slafkovský v prvom útoku - VIDEO

V zámorskej NHL sa po 13 dňoch opäť stretli Montreal Canadies a New Jersey Devils. Ostatný duel dopadol lepšie pre „diablov“, ktorí na ľade svojho súpera triumfovali po predĺžení.

V danom stretnutí sa bodovo presadili Juraj Slafkovský za Habs (0+2) a Tomáš Tatar za hostí (1+0). Tretí Slovák – Šimon Nemec – vtedy nebol na súpiske, keďže hrával v AHL za Uticu Comets. To však už neplatí.

V aktuálnom súboji sú v hre všetci traja rodáci spod Tatier. Draftová jednotka spred troch rokov hrala v prvom útoku Montrealu, Nemec bol dosadený do tretej a Tatar do štvtej formácie „diablov“.

Po prvej tretine tohto zápolenia bol stav 0:1 pre New Jersey. V 14. minúte sa presadil Jesper Bratt, ktorému asistoval Tatar.

New Jersey goal!

Scored by Jesper Bratt with 06:17 remaining in the 1st period.

Assisted by Tomas Tatar and Dougie Hamilton.

Montreal: 0

New Jersey: 1#NJDvsMTL #GoHabsGo #NJDevils pic.twitter.com/CXB2tnGDFK

— NHL Goals (@nhl_goal_bot) February 8, 2025