Nezastaviteľný prúd myšlienok vám ovláda život? Mindfulness pomáha zvládnuť stres aj úzkosť - ROZHOVOR

Životy dnešnej doby „fičia“ na autopilota. Činnosti ako príprava raňajok, jedenie, šoférovanie či popíjanie kávy robíme tak automaticky, že keď sa vás poobede niekto spýta, či ste už mali kávu, ani si to nepamätáte.

Počuli ste už niekedy o všímavosti (mindfulness)? Je to praktika, ktorá nás dokáže vytrhnúť z toku myšlienok a každodenného kolobehu a prinavrátiť nám pokoj na duši. V rozhovore nám o nej porozprávala terapeutka Monika Hodásová.

Vysvetľuje v ňom, prečo je myseľ prirodzene aktívna, ako neprepadnúť jej klamstvám a ako sa vrátiť späť k sebe aj vtedy, keď okolo nás alebo v nás vládne chaos.

Monika nám odpovedala na otázky o vzťahoch a sexualite. Foto: Monika Hodásová

Prečo je naša myseľ neustále v aktívna a ako veľmi nám tým vlastne komplikuje život?

Myseľ je prirodzene aktívny „nástroj“ a snažiť sa z nej urobiť opak je podľa mňa boj s veternými mlynmi. Pomáha nám cez deň premýšľať, tvoriť, hľadať riešenia. Pomáha nám prežiť. Je teda pre nás veľmi potrebná a dôležitá.

Problémom sa stáva v momente, keď ju nevyužívame v prítomnosti, ale začneme sa cez ňu stotožňovať s príbehmi z minulosti či so strachmi o budúcnosť. Ľudia si na základe starých zranení budujú súčasnú chvíľu, ktorá sa tým pádom stáva skôr fikciou než skutočným prežívaním. Prináša im to následne úzkosti, panické ataky, stres a podráždenosť. Môže sa zhoršiť aj spánok a v neposlednom rade prichádzame o vnútorný pokoj.

Takže otázkou by nemalo byť ako zastaviť myseľ, ale ako sa nechytať do jej pascí a príbehov. Ak sa ju naučíme iba pozorovať, nerozvíjať jej predstavy do hlbších katastrofických scenárov a zostávať prítomní v danom momente, myseľ sa postupne začne stišovať sama.

Musíme mať hlavu úplne prázdnu, aby sme vedeli „byť v prítomnosti“ alebo to ide aj s chaosom v hlave?

Chaos predstavuje stav bez kontroly, bez systému, bez jasných odpovedí. Je možné mať takýto stav v prítomnosti? V nej môžete mať čokoľvek. Prítomnosť nemá pravidlá toho, čo v nej môže byť a čo už nie. Iba to tu je. Prítomnosť a prázdna hlava sú dva rozličné pojmy. Pod prázdnou hlavou si predstavujem stav bez myšlienok. Pod prítomnosťou zase všetko, čo je tu a teraz.

Ako si vieme vniesť mindfulness do života aj bez toho, aby sme každé ráno meditovali na podložke?

Mindfulness môžeme praktikovať kdekoľvek a kedykoľvek. Je to stav, kedy vnímame našu myseľ bez toho, aby sme ju hodnotili. Stávame sa tzv. pozorovateľmi. A to môžeme robiť všade – v sprche, pri varení, pri práci, pri hre, pri športe… len treba začať.

Dá sa pomocou všímavosti zvládať stres v reálnych situáciách – napríklad v zápche alebo pri hádke?

Mindfulness alebo všímavosť je vedomá práca. Ak sa čokoľvek v našom živote stáva vedomým, dostáva sa „na svetlo“, môžeme s tým jednoduchšie pracovať. Rozhodne môže byť nápomocný v akýkoľvek stresových situáciách, no nečakajte zase zázraky na prvý pokus. Čím dlhšie niečo praktikujeme, tým jednoduchšie to ide. Takže ak si sadneme do auta a rozhodneme sa práve začať s mindfulness, tak je dosť pravdepodobné, že nás tá zápcha dostane do vývrtky tak či tak.

Dokáže nám mindfulness zlepšiť vzťahy? Ako?

Rozhodne. Rovnako ako pri stresových situáciách. Čím viac praktizujeme mindfulness a čím menej sa držíme „neprítomných“ momentov, tým viac sa rozpúšťa naše ego a my potom nemáme potrebu viesť boj o moc. Vieme sa rozprávať s partnerom o vážnych témach aj v pokoji, bez potreby obviňovania, poukazovania, odsudzovania, zbavovania sa zodpovednosti či náhleho výbuch zlosti.

Máte nejaký konkrétny moment z bežného dňa, keď si poviete: „Teraz som naozaj prítomná“?

Mám ich stovky. Dlhodobá práca s mysľou prináša koláče. Samozrejme, že sú momenty, kedy aj ja podľahnem príbehu, dostanem sa do obáv, do hodnotenia, nechám sa pohltiť traumou minulosti. No našťastie väčšinu dňa sa mi už darí žiť daný moment.

Ktoré jednoduché cvičenie by ste odporučili úplnému začiatočníkovi, ktorý chce začať hneď dnes?

Jednoznačne pomalé hlboké dýchanie. Nielenže je to jednoduché a dá sa robiť kdekoľvek, no zároveň dostáva nervový systém do parasympatického módu, v ktorom môže prebiehať liečenie. Čo vám povie akýkoľvek laik, kamarát, kolega, partner ako prvé, keď vidí, že ste v strese? „Zhlboka sa nadýchni.“ A je fakt neuveriteľné, že zvyčajne aj ten jeden obyčajný nádych/výdych nás dokáže okamžite ukľudniť.