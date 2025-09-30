Nezastavili ho ani zdravotné problémy. Alcaraz sa v Tokiu teší z ôsmeho tohtosezónneho titulu

Svetová jednotka triumfovala napriek problémom s členkom, Taylorovi Fritzovi odplatila prehru z nedávneho Laver Cupu.
Carlos Alcaraz
Španielsky tenista Carlos Alcaraz s trofejou za triumf na turnaji ATP v japonskom Tokiu 2025.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz získal svoj ôsmy singlový titul v tejto sezóne. Aktuálna svetová jednotka a úradujúci víťaz US Open v Japonskom Tokiu zdolal Američana Taylora Fritza 6:4, 6:4.

Španiel, ktorý počas turnaja bojoval so problémami s členkom, predviedol ďalší ohromujúci výkon plný sily a atletickosti. Zápas zakončil prekvapujúcim „drop shotom“ a potom podal ruku súperovi.

„Prvýkrát v Tokiu. Získal som tu prvý titul a dúfam, že nie posledný,“ povedal 22-ročný španielsky hráč.

Zranenie členka utrpel už v úvodnom zápase, napriek tomu pokračoval a vyhral celý turnaj. Alcaraz dosiahol deviate finále bez prerušenia a celkovo desiate v sezóne, čím vyrovnal rekord Rafaela Nadala z roku 2017.

„Nasledovať jeho kroky a dosiahnuť 10 finále v sezóne je niečo veľké,“ vyhlásil víťaz.

Utorkové víťazstvo Alcaraza bolo aj odplatou za prehru s Fritzom na nedávnom Laver Cupe. Počas zápasu sa Španiel pohádal s rozhodcom, ktorému povedal, že nikdy nehral tenis.

V prvom sete síce premrhal niekoľko šancí na brejk, no nakoniec sa mu podarilo získať set. V druhom sete dominoval a napriek pokusu Fritza o návrat si už titul nenechal ujsť.

Alcaraz ocenil podporu japonských fanúšikov. „Bolo úžasné hrať tu v Tokiu pred fanúšikmi. Užíval som si každý moment, okrem tých piatich minút, keď som ležal na zemi pre zranenie,“ poznamenal.

Fritz, ktorý neúspešne bojoval o tretí titul v tejto sezóne, povedal: „Z Laver Cupu som si odniesol veľa sebavedomia. Viem, že hrám dobre, ale nie je ľahké prísť sem, prekonávať časové pásma a meniť podmienky.“

Obaja hráči sa tento týždeň predstavia v čínskom Šanghaji.

