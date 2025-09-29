Alcaraz sa na tenisovom turnaji v Tokiu dostal do finále a vyrovnal rekord krajana Nadala

Aktuálna svetová jednotka a šampión US Open bude hrať o svoj 10. titul v sezóne proti Taylorovi Fritzovi.
Carlos Alcaraz
Španiel Carlos Alcaraz oslavuje po víťazstve nad Fabiom Fogninim z Talianska v zápase prvého kola mužskej dvojhry na tenisovom turnaji Wimbledon v Londýne v pondelok 30. júna 2025. Foto: SITA/AP
Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa po dramatickom zápase v japonskom Tokiu prebojoval do finále turnaja ATP Japan Open, keď v semifinále zdolal Caspera Nóra Ruuda 3:6, 6:3, 6:4.

Ide už o desiate tohtosezónne finále aktuálnej svetovej jednotky a víťaza US Open, čím sa Alcaraz vyrovnal rekordnému počtu krajana Rafaela Nadala z roku 2017.

Alcaraz, ktorý si v tejto sezóne pripísal už 66 víťazstiev, povedal: „Nasledovať jeho kroky a dosiahnuť desiate finále v sezóne je niečo veľké. Dúfam, že to neskončí tu, mám pred sebou ešte niekoľko turnajov a dúfam, že sa dostanem do ďalších finále.“

Nór Ruud, ktorý je 12. v rebríčku ATP, začal zápas skvele a získal prvý set, no Alcaraz sa vrátil do hry a v druhom sete podal silný výkon s deviatimi esami. V rozhodujúcom treťom sete prelomil podanie Ruuda a zápas už nepustil z rúk.

Alcaraz priznal, že stále cíti následky zranenia členka, ktoré utrpel v úvodnom zápase turnaja, a hoci fyzicky ešte nie je úplne fit, robí všetko pre to, aby bol pripravený na finále. V ňom sa stretne s Američanom Taylorom Fritzom, ktorý v semifinále zdolal krajana Jensona Brooksbyho 6:4, 6:3.

Alcaraz ocenil, že tréning s Fritzom pred turnajom mu pomohol pripraviť sa na náročný zápas. „Je to veľmi ťažký súper, ale budem sa snažiť hrať svoj najlepší tenis,“ povedal Španiel.

