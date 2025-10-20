Nezamestnanosť v septembri na Slovensku mierne stúpla

Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti PDU medzimesačne mierne stúpol.
Nezamestnanosť na Slovensku v septembri mierne stúpla. Informovali o tom z komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V septembri sa podľa neho už tradične prihlásilo do evidencie uchádzačov o zamestnanie niekoľko tisíc absolventov stredných škôl. Naopak, ľudí vo veku nad 50 rokov z evidencie ubudlo. Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti PDU medzimesačne mierne stúpol.

Národný projekt

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU, dosiahol v septembri 2025 úroveň 3,88 percenta. Medzimesačne stúpol o 0,03 percentuálneho bodu, v porovnaní s vlaňajším septembrom narástol o päť stotín percentuálneho bodu. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie sa ustálil na úrovni 166 649.

„V septembri sme na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny zaznamenali o 4 968 absolventov stredných škôl viac ako v auguste. Sú to vo veľkej väčšine tohtoroční absolventi,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy. Takýchto absolventov môžu úrady práce, sociálnych vecí a rodiny podporiť prostredníctvom národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť.

Finančne im môžu prispieť pri vykonávaní absolventskej praxe, na mzdu zamestnanca – absolventa a zároveň aj na mzdu zamestnanca, ktorý bude absolventa mentorovať. Finančný príspevok môžu získať absolventi po splnení zákonných podmienok aj na začatie podnikania. V rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce majú absolventi príležitosť ďalej bezplatne prehlbovať svoje vedomosti.

Nefinančná podpora

Absolventov stredných škôl v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v septembri 8 678, v auguste ich bolo 3 710. Podobný skokový nárast eviduje rezort práce každý rok po tom, ako sa čerství absolventi začnú po letnom období zaujímať o získanie prvých pracovných pozícií a vo veľkom počte sa evidujú ako uchádzači o zamestnanie.

Mladých ľudí, ktorí ukončili vysokú školu, z evidencie uchádzačov o zamestnanie ubúda. V septembri ich bolo v evidencií 2 680, čo predstavuje medzimesačný pokles o 1 802 osôb. Medzimesačne sa znížil aj počet uchádzačov vo veku nad 50 rokov. V septembri ich bolo 46 392, o 284 menej ako mesiac predtým.

Pre absolventov škôl je podľa Ormandyho pripravená aj nefinančná podpora. „Na trhu práce bolo na konci septembra viac ako 114-tisíc voľných pracovných miest, z toho takmer 50-tisíc bolo vhodných pre absolventov škôl. Ak sú občania po ukončení vzdelávania napriek vysokému počtu voľných miest neúspešní pri hľadaní zamestnania, môžu využiť aj národný projekt Poradenstvom k zamestnaniu. Za asistencie odborníkov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny si vďaka projektu vytvoria individuálny plán pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce na základe identifikácie silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní,“ priblížil.

Kvalifikovaní odborníci spolu s nimi identifikujú bariéry brániace pri začlenení sa na trh práce, nacvičujú pracovný pohovor či prípravu kvalitného životopisu.

Národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť a národný projekt Zručnosti pre trh práce sa realizujú vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

