Nezamestnanosť na Slovensku narastá. Analytici tvrdia, že tento trend môže pokračovať

Slovenský trh práce pokračuje v miernom oslabovaní. Najnovší rýchly odhad Štatistického úradu SR (ŠÚSR) potvrdil, že počet pracujúcich v treťom štvrťroku klesol približne na 2,43 milióna ľudí, čo predstavuje medziročný pokles o 0,2 %.
Po sezónnom očistení ide o rovnaký pokles medziročne a o 0,1 % menej v porovnaní s druhým kvartálom. Hoci sú čísla zatiaľ predbežné, viacerí analytici sa zhodujú, že mierny rast ekonomiky už nedokáže udržať zamestnanosť na predchádzajúcich úrovniach.
Pokles počtu pracujúcich
Podľa analytika UniCredit BankĽubomíra Koršňáka súčasný vývoj odráža kombináciu utlmeného hospodárskeho rastu a procesov, ktoré sa začali už na jar. Ako pripomína, trh práce reaguje na ekonomické zmeny s oneskorením, a do štatistík sa tak v treťom štvrťroku premietli aj hromadné prepúšťania oznámené v prvej polovici roka.
Očakáva, že slabý pokles počtu pracujúcich môže pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, no rast nezamestnanosti bude zrejme brzdiť demografický vývoj, teda úbytok ľudí v produktívnom veku. Centrálna banka vidí situáciu podobne. Analytici NBS potvrdili, že zamestnanosť opäť poklesla a jej vývoj je mierne horší ako očakávania NBS z jesennej predikcie.
Slabší dopyt viacerých sektorov
Podľa ich odhadu pracovalo v treťom kvartáli približne o tri tisícky ľudí menej než v predchádzajúcom období. Dopyt po pracovnej sile pritom slabne už dlhší čas a problémy sa postupne presúvajú aj mimo priemyslu, ktorý trpí najmä dôsledkami spomalenia európskej ekonomiky.
Čoraz viac sektorov začína pociťovať slabší dopyt, čo môže limitovať budúci vývoj trhu práce. Analytik ČSOBMarek Gábriš upozorňuje, že Slovensko sa stále nevrátilo na úroveň zamestnanosti spred pandémie, čo je v európskom kontexte skôr výnimka.
Podľa neho za tým stoja najmä slabnúce odvetvia s nízkou pridanou hodnotou a aj výrazné odchody do predčasných dôchodkov. Situáciu čiastočne stabilizuje príchod zahraničných pracovníkov, ktorí zmierňujú väčšie prepady.