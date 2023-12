Nevyzeral som šťastne, ale bol som. Šimon Nemec strelil svoj prvý gól v NHL (video)

Šimon Nemec sa dočkal premiérového gólu v zámorskej hokejovej NHL hneď vo svojom treťom zápase.

Stále iba 19-ročný slovenský obranca New Jersey Devils sa zapísal do streleckej listiny vo štvrtkovom dueli na ľade Seattlu Kraken. V 30. minúte si nakorčuľoval medzi kruhy a strelou bez prípravy po prihrávke Jespera Bratta rozhodol o triumfe hostí 2:1.

Zapísal sa do rekordných štatistík

„Bol som naozaj šťastný. Nevyzeral som šťastne, ale bol som,“ povedal po stretnutí rodák z Liptovského Mikuláša. Nemec pred týždňom debutoval v NHL, pri domácej prehre so San Jose Sharks (3:6) zaznamenal dve asistencie.

Stal sa 96. slovenským hokejistom v profilige, no zároveň sa zapísal do rekordných štatistík tým, že ako prvý Slovák pri premiére v NHL dosiahol dva body.

Nemec pred sezónou bojoval do poslednej chvíle o miesto v prvom tíme New Jersey. Napokon však skončil na farme Utica Comets v AHL, kde v 13 zápasoch nazbieral osem bodov a dlhodobo nadpriemernou výkonnosťou si pýtal povolanie do NHL.

Pochválil ho aj tréner

Napokon mu pomohol dvojzápasový trest pre Brandona Smitha. Na dlhší čas zostal mimo hry aj skúsený obranca Dougie Hamilton, ktorý je čerstvo po operácii prsného svalu.

„Bol schopný naskočiť a nájsť si miesto. Bola to skvelá strela,“ povedal o Nemcovi tréner Devils Lindy Ruff.

„Mal niekoľko príležitostí, v ktorých bol pri dobrých útočných akciách. Jeho hokejový cit a schopnosť vybrať si správny čas, to všetko bolo dobré,“ doplnil 63-ročný kanadský kouč.