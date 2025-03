Neuveriteľné. LeBron James ako prvý hráč v histórii NBA prekonal hranicu 50-tisíc bodov - VIDEO

Hviezdny LeBron James sa stal prvým hráčom v histórii zámorskej basketbalovej NBA, ktorý dosiahol 50-tisíc bodov v kariére. Týmto kúskom si upevnil pozíciu najlepšieho strelca všetkých čias.

Hviezda Los Angeles Lakers dosiahla tento míľnik v utorňajšom zápase proti New Orleans Pelicans, keď premenila trojku po prihrávke od Luku Dončiča. James zakončil zápas s 34 bodmi, ôsmimi doskokmi a šiestimi asistenciami, pričom Lakers zvíťazili 136:115.

HISTORY 👑

The bucket that gave LeBron 50,000 career points in the playoffs and regular season combined! pic.twitter.com/aEK1HjOngY

— ESPN (@espn) March 5, 2025