Neúčasť v Lige majstrov by bola pre Dúbravkov Newcastle obrovské sklamanie

Tréner anglického futbalového tímu Newcastlu United Eddie Howe priznal, že neúčasť v Lige majstrov by bola pre jeho tím „obrovským sklamaním“. Pred nedeľňajším posledným zápasom Premier League 2024/2025 proti Evertonu jeho zverenci vedia, že víťazstvo v St James‘ Parku by im prakticky zaručilo umiestnenie v najlepšej päťke.

Newcastle je momentálne na 4. mieste so 66 bodmi, pred FC Chelsea a Aston Villou len vďaka lepšiemu skóre, pričom siedmy Nottingham Forest stráca bod.

Motivujú nielen štedré financie

„Futbalové emócie sa menia veľmi rýchlo. V tom momente sa to bude javiť ako obrovské sklamanie, pretože sme o to bojovali dve tretiny sezóny,“ povedal Howe v piatok. „Ak nám to ujde, bude ťažké akceptovať to. Vieme, čo musíme urobiť a čo chceme dosiahnuť. Všetky naše emócie k tomu smerujú.“

Howe, medzi ktorého zverencov patrí aj slovenský brankár Martin Dúbravka, zdôraznil, že pre klub nie je motiváciou len finančný aspekt účasti v Lige majstrov: „Všetci hovoria o financiách a chápem prečo, pretože sú dôležité. Ale pre nás je to o tom, že chceme hrať proti najlepším tímom v najlepšej súťaži. Chceme sa pokúsiť tieto súťaže vyhrať, preto v nich súťažíme.“

Isak je otázny

Nádeje Newcastlu na víťazstvo nad Evertonom by výrazne posilnil návrat švédskeho útočníka Alexandra Isaka, ktorý sa zotavuje zo zranenia. Isak vynechal minulý víkend duel s Arsenalom pre problémy so slabinami a Howe zatiaľ nevie, či bude jeho najlepší strelec pripravený nastúpiť. „Radi by sme ho mali k dispozícii, ale musí byť úplne fit, pretože je to typ hráča, ktorý je najlepší, keď je pohyblivý a rýchly. Uvidíme. Postavíme ho len vtedy, ak bude schopný prispieť, ale momentálne má šancu,“ dodal Howe.