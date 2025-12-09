Netanjahu sa koncom decembra v USA stretne s Trumpom

Izraelský premiér uviedol, že sa s americkým lídrom stretne, aby rokovali o „mierových príležitostiach“ na Blízkom východe.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: SITA/AP
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa 29. decembra stretne v Spojených štátoch s prezidentom Donaldom Trumpom. Potvrdila to v utorok pre agentúru AFP hovorkyňa úradu premiéra. Bude to od začiatku tohto roka Netanjahuova piata návšteva USA.

Izraelský Kanál 12 uviedol, že Netanjahu a Trump sa majú stretnúť dvakrát počas osem­dňovej návštevy izraelského premiéra v krajine. Netanjahu navštívi šéfa Bieleho domu v jeho rezidencii Mar-a-Lago na Floride.

Izraelský premiér uviedol, že sa s Trumpom stretne, aby rokovali o „mierových príležitostiach“ na Blízkom východe. Jeho úrad zároveň oznámil, že predseda vlády dostal pozvánku do Bieleho domu počas telefonátu s americkým lídrom.

Premiér tiež povedal, že čoskoro očakáva začiatok druhej fázy plánu prímeria v Pásme Gazy. Prvá fáza prímeria, ktorá platí od 10. októbra, zastavila boje, ktoré sa začali po smrteľnom útoku Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. Na začiatku prímeria militanti zadržiavali 20 živých rukojemníkov a 28 tiel zosnulých zajatcov. Hamas odvtedy prepustil všetkých živých rukojemníkov a vrátil pozostatky 26 mŕtvych. Izrael prepustil takmer 2-tisíc palestínskych väzňov a odovzdal telá stoviek mŕtvych Palestínčanov. Druhá fáza predpokladá odzbrojenie Hamasu, ďalšie stiahnutie izraelských síl, vytvorenie dočasnej správy a nasadenie medzinárodných stabilizačných jednotiek.

