Nesudcovskí členovia rady by podľa Jelínkovej nemali byť zapojení do politiky

Nesudcovskí členovia Súdnej rady SR by mali spĺňať rovnaké štandardy integrity, nezávislosti a nestrannosti ako sudcovia, nemali byť politikmi a nemali by byť zapojení do politiky na primeranú dobu pred a po svojom mandáte člena súdnej rady.

Členom rady je advokát

Konštatuje to v stanovisku členka rady a sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková v reakcii na to, že prezidentka vymenovala za člena rady advokáta Tomáša Gábriša.

Ten pôsobil v Rade pre obnovu dôvery v spravodlivosť, ktorú zriadila politická strana SaS, zároveň figuruje na internetovej stránke strany ako jej člen a tiež bol evidovaný ako asistent poslanca liberálov Juraja Krúpu.

„Poradná rada európskych sudcov vo svojom stanovisku z roku 2007 uviedla, že potencionálni členovia súdnej rady, či už sudcovia alebo nesudcovia, by nemali byť aktívnymi politikmi, členmi parlamentu alebo výkonnej moci. Každý štát by mal v tejto oblasti prijať osobitné právne predpisy,“ zdôraznila Jelínková.

Sudca nesmie byť politikom

V slovenskej právnej úprave podľa nej nie je uvedené, že člen súdnej rady – nesudca by nemal byť politikom, čo sa javí ako právna úprava nekorešpondujúca s právom Európskej únie ako aj s európskymi štandardami.

„Medzi zákazy vzťahujúce sa na sudcu patrí aj ten, že sudca nesmie byť členom žiadnej politickej strany ani politického hnutia, ani vykonávať aktívnu politickú činnosť v politických stranách alebo v politických hnutiach. Rovnaký zákaz by sa mal vzťahovať aj na nesudcovských členov súdnej rady,“ dodala sudkyňa.

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v novembri Tomáša Gábriša za člena Súdnej rady SR. V rade nahradil Elenu Berthotyovú, ktorá sa vzdala funkcie.