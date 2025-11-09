Nerovný a univerzálny prístup k interrupciám je problémom celej Európy, vlády by mali začať konať

Európske vlády musia konať, aby zabezpečili rovný a univerzálny prístup k interrupčnej starostlivosti. Tvrdí to ľudskoprávna organizácia Amnesty International, ktorá vo svojej novej správe upozorňuje na to, že napriek reformám zákonov v mnohých krajinách Európy pretrvávajú závažné obmedzenia a narastajú snahy ďalej sťažovať prístup k interrupciám.
Výskumná správa „Keď práva nie sú skutočné pre všetkých: Boj za prístup k interrupcii v Európe“ odhaľuje, že aj napriek ťažko vydobytému pokroku existujú stále prekážky v prístupe k interrupčnej starostlivosti.
Drsná realita naprieč Európou
„Obmedzovanie prístupu k interrupciám je stále drsnou realitou naprieč Európou. Dochádza k nemu aj napriek významnému pokroku, v dôsledku znepokojivej kombinácie viditeľných aj skrytých bariér,“ povedala koordinátorka kampaní Amnesty International pre práva žien v Európe Monica Costa Riba.
Novela ústavy podľa Inštitútu ľudských práv ohrozuje výhradu vo svedomí či financovanie cirkvi
Aspoň 20 krajín v regióne uplatňuje trestné sankcie voči tehotným osobám, ktoré podstúpia interrupciu mimo zákonom stanoveného rámca. Bariéry sa v krajinách líšia. Okrem časových limitov a kriminalizácie patria medzi hlavné prekážky aj finančné a systémové obmedzenia.
Rozdiel naprieč krajinami EÚ
V krajinách ako Slovensko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Lotyšsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Kosovo a Srbsko nie je interrupčná starostlivosť na žiadosť zahrnutá v zdravotnom poistení alebo národnom systéme zdravotnej starostlivosti, čo výrazne zvyšuje jej cenu.
V Taliansku, Chorvátsku a Rumunsku sa rozšírilo odmietanie interrupcií z dôvodu práva na výhradu vo svedomí. Najmenej 12 európskych krajín stále uplatňuje povinné čakacie doby a 13 krajín vyžaduje povinné poradenstvo pred legálnou interrupciou. Albánsko, Belgicko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko a Portugalsko vyžadujú oboje.
Súhlas manžela v Turecku
V Maďarsku si musia osoby žiadajúce o interrupciu vypočuť zvuk, ktorým ultrazvukový prístroj premieňa elektrické impulzy – vychádzajúce z formujúcich sa srdcových buniek embrya (plodu). V Turecku musia vydaté ženy staršie ako 18 rokov získať súhlas manžela, ak chcú ukončiť tehotenstvo v rámci zákonom povoleného 10-týždňového limitu.
Každý rok sú tisíce ľudí nútené cestovať do zahraničia, aby získali potrebnú zdravotnú starostlivosť, ku ktorej majú vo vlastnej krajine sťažený prístup. Na Slovensku sa parlament opakovane pokúsil obmedziť alebo zakázať prístup k interrupciám.
Do ústavy chcú dostať dve pohlavia aj právo na život počatého dieťaťa. Kresťanská únia rokuje o podpore vládneho návrhu – VIDEO
Za posledných päť rokov bolo v parlamente predložených viac ako 30 reštriktívnych návrhov zákonov na ďalšie obmedzenie prístupu k interrupciám. Viaceré z nich zahŕňali snahu o predĺženie povinnej čakacej doby alebo zavedenie povinnosti prevziať výtlačok zo sonografického vyšetrenia zobrazujúceho embryo alebo plod.
Úplný zákaz interrupcií
Iné navrhovali úplný zákaz interrupcií alebo skrátenie zákonom stanovenej lehoty na ich vykonanie na šesť týždňov. Vďaka vytrvalému a systematickému tlaku feministických ľudskoprávnych organizácií a iniciatív tieto návrhy nakoniec neprešli.
Vážnym ohrozením reprodukčných práv sú podľa Amnesty však aj ústavné zmeny prijaté v septembri tohto roka. Poukazuje na to, že dostupnosť interrupcií na Slovensku patrí k najhorším v Európe.
Chcel byť pochovaný vedľa svojho psa. Latinská Amerika smúti za „najchudobnejším prezidentom“
„V niektorých regiónoch interrupciu nevykonávajú vôbec, v iných musia ženy opakovane prekonávať stovky kilometrov, aby sa k tejto službe zdravotnej starostlivosti vôbec dostali. Takéto porušovanie práv najviac zasahuje chudobných ľudí, osamelé matky či ženy zažívajúce násilie,“ uviedla štatutárna zástupkyňa organizácie Možnosť voľby Adriana Mesochoritisová.