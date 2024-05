Nerobte z členov rady zbytočné terče, apeluje Gallo na šéfa RTVS Machaja (rozhovor)

Predseda Rady RTVS Igor Gallo považuje za absurdné aktivity súčasného vedenia RTVS smerujúce k členom rady. Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, apeluje na generálneho riaditeľa verejnoprávneho telerozhlasu Ľuboša Machaja, aby z členov rady nerobil zbytočné terče.

Máte nejaké indície?

Myslím si, že všetko podstatné som napísal generálnemu riaditeľovi RTVS v emaile pred dnešným (stredajším, pozn. red.) zasadnutím. Nemá zmysel to viac rozmazávať. Ani zveličovať. Ani podceňovať. Považujem však za absurdné aktivity súčasného vedenia telerozhlasu smerujúce k členom rady.

Na ktoré konkrétne aktivity narážate?

Každý, kto sa zúčastnil na minulotýždňovej rade pozná odpoveď. Chvíľkami som mal pocit, že sedím v parlamente a nie na rokovaní odborného orgánu. Pridám k tomu ešte niektoré mediálne výstupy, ktorými sa snažia ich autori navodiť atmosféru, že rada koná alebo bude konať účelovo. Paradoxne sme o tejto téme, s ktorou spájajú toto tvrdenie, ešte ani nerokovali.

Musíte predsa ale akceptovať, že každý má právo na svoj názor…

Áno, ale to musí mať záujem o konštruktívnu diskusiu a ten názor, ktorý mimochodom som ešte donedávna nepoznal, by mal vychádzať z nejakých argumentov. Nemôže ho kreovať len nejaký pocit, frustrácia a ďalšie nespracované emócie.

Ľuboš Machaj, generálny riaditeľ RTVS. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Ale tie pocity zrejme vychádzajú z aktuálnej situácie okolo ďalšieho osudu verejnoprávneho vysielateľa…

Vzťah orgánu dohľadu a generálneho riaditeľa nie je a nemôže byť postavený na pocitoch. A ja mám napríklad pocit, že toto všetko, čo sa deje okolo rady môžem pokojne zadefinovať ako silný tlak na jej členov s cieľom ovplyvniť ich výkon funkcie v súlade s platnou legislatívou.

Môžem povedať, že niektorí moji kolegovia to vnímajú veľmi senzitívne. Nechápu prečo sa stali súčasťou vyhroteného politického boja, keď sú členmi odborného orgánu.

Opätovne musím zdôrazniť – vyhlasovať, ešte pred samotnou diskusiou, že Rada RTVS chce rozhodovať účelovo, je minimálne nekorektné. Iný názor na odbornú tému nemôže byť predsa takto onálepkovaný. A je nebezpečné, o to zvlášť v tejto napätej dobe, keď to niekto navyše ešte spája s údajným ohrozením ďalšej nezávislosti verejnoprávneho vysielateľa.

Odmietam takéto čiernobiele videnie, ktoré len nahráva bičovaniu vášní a vytvára z členov rady len pre ich výkon funkcie, do ktorej boli zvolení parlamentom, zbytočné terče pre okolie.

Nemôžem si pomôcť, ale pripomína mi to doby ávno minulé – napríklad legendárne pexeso Veroniky Remišovej, v rámci ktorého sa objavila aj fotografia vtedajšieho šéfa RTVS Jaroslava Rezníka ako stelesnenie zla, s ktorým sa treba vysporiadať len pre to, že pani bývalá vicepremiérka mala vtedy taký pocit.

Čo by podľa vás prospelo k upokojeniu vzťahov medzi radou a vedením RTVS?

Vzťah medzi orgánom dohľadu a vedením telerozhlasu, ako aj môj osobný vzťah s pánom generálnym riaditeľom Machajom nevnímam ako napätý. Nemám problém ho pomenovať ako profesionálny a pragmatický, samozrejme determinovaný pôsobnosťou, z toho vyplývajúcich zákonných povinností a rozdielnych pohľadov na ich dodržiavanie.

Pán generálny riaditeľ mi na pondelkovom osobnom stretnutí, ktoré bolo korektné a nieslo sa vo vecnej rovine, povedal, že sa bude brániť, čo plne rešpektujem a akceptujem. Bolo by vhodné, keby to zostalo v odbornej rovine na odbornej pôde, bez nátlakových PR aktivít.

Rada má v návrhu programu dnešného rokovania aj informáciu o vysielaní RTVS v súvislosti s atentátom na predsedu vlády SR. Ako ho hodnotíte?

Dal by som si gól do vlastnej bránky, ak by som vám na túto otázku odpovedal, keď som pred chvíľou kritizoval pána Machaja, že medializuje veci pred odbornou diskusiou.