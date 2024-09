Neprivolávaj nič zlé: Po tomto trileri nebudete pokojne spávať

Mal to byť idylicky strávený víkend vo vidieckom sídle ich nových priateľov. Namiesto toho zažijú nepredstaviteľnú nočnú moru. Majstri filmového hororu zo štúdia Blumhouse servírujú triler, ktorý vám nedá pokojne spať. Neprivolávaj nič zlé príde do kín už 12. septembra.

Zoznámili sa na dovolenke v Taliansku. Daltonovci, obyčajná americká rodina, a charizmatický lekár Paddy (James McAvoy) s manželkou a synom. Stačilo pár spoločných dovolenkových zážitkov a obe rodiny si tak padli do oka, že krátko po návrate sa Daltonovci vydávajú na návštevu na britský vidiek. Využili pozvanie stráviť nezabudnuteľný víkend na Paddyho rozľahlom vidieckom sídle ďaleko od civilizácie. Keďže Daltonovci (Mackenzie Davis a Scoot McNairy) prechádzajú krízou vo vzťahu, dúfajú, že ich malé dobrodružstvo „nakopne“ správnym smerom. Od ich príchodu však nič nejde podľa idylických predstáv. Sľubovaný raj na Zemi má ďaleko od dokonalosti a z pôvodne očarujúceho Paddyho sa vykľuje čudák, ktorého nepredvídateľné správanie má ďaleko od normálu. To je jeden z dôvodov, prečo sa Daltonovci rozhodnú predčasne ukončiť svoj pobyt u „priateľov“. Netušia však, že práve Paddy rozhoduje o tom, kedy a či vôbec odídu.

Rovnako ako vo filme Rozpoltený si James McAvoy doslova vychutnal príležitosť zahrať si monštrum, ktoré má mnoho protichodných emócií a polôh. „Chcel som, aby diváci prepadli Paddyho kúzlu rovnako ako Daltonovci,“ hovorí režisér James Watkins. Paddy má nespornú charizmu, je to chlapík, ktorý si so všetkými rozumie, neberie život vážne a z ničoho si nerobí ťažkú hlavu. Tieto vlastnosti mu zostávajú aj v domácom prostredí, len namiesto obdivu vyvolávajú hrôzu a strach. Film Neprivolávaj nič zlé je remakom úspešného severského thrilleru z roku 2022.

Pozrite si trailer tu:

Filmoví kritici vo svete sa zhodujú, že hlavná predstaviteľka, herečka Mackenzie Davis, ešte nemala rolu, kde by bola ľudskejšia, ako práve vo filme Neprivolávaj nič zlé. „Pôsobí to skôr ako sociálny horor než ako bežný horor,“ povedala Davis pre The Sydney Morning Herald. „Horor z toho, že poviete nesprávnu vec, že zle pochopíte situáciu, ktorá by mohla byť vnímaná ako vážne necitlivá alebo politicky nekorektná, alebo z mnohých iných vecí. Ale koľko energie vynaložíte na to, aby ste utlmili svoje impulzy, aby ste sa uistili, že ste zdvorilí a milí a uvedomujete si všetku dynamiku v miestnosti. A niekedy to vedie k tomu, že vás zavraždia.“

Foto: CinemArt

Vo filme si zahrá spolu s Jamesom McAvoyom, mimoriadne obľúbeným britským hercom, ktorý neberie každú rolu, skôr naopak. Pri výbere dáva často na svoj pocit formovaný detstvom, ktoré strávil po boku starých rodičov. Rodičia mali totiž komplikovanú situáciu a mama bola navyše ťažko chorá.

Foto: CinemArt

„Som produktom miesta, odkiaľ pochádzam a príbehy, ktoré ma zaujímajú, sú často o ľuďoch s obmedzenými možnosťami, ktorých obzory sú obmedzené, ktorí bojujú, aby sa z toho dostali, alebo sa búria proti útlaku, ktorý ich do toho núti,“ povedal James McAvoy pre Guardian. „Žijem svoj život ovplyvnený robotníckou triedou. Takto pristupujem k rodičovstvu, tak pristupujem k práci, ktorú si vyberám, k príbehom, ktoré ma zaujímajú.“

Foto: CinemArt

Horor Neprivolávaj nič zlé sa nakrúcal vo Veľkej Británii a v Chorvátsku. Jeho doménou je psychológia, základom je psychologický ponor do jednotlivých postáv, kde McAvoy údajne vyniká svojou schopnosťou hrať zvrátené postavy. Podľa filmových kritikov už len jeho herecký výkon stojí za vstupné divákov, ktorí odídu jednoznačne spokojní.

Psychologický triler Neprivolávaj nič zlé prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 12. septembra.

Informačný servis