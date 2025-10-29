Neprávom zastavili vznik Superligy. Real Madrid žiada na základe rozhodnutia súdu odškodnenie od UEFA

Futbalový klub Real Madrid žiada od Európskej futbalovej únie (UEFA) odškodnenie po tom, čo regionálny súd v hlavnom meste Španielska zamietol odvolania podané UEFA, Španielskou futbalovou federáciou (RFEF) a La Ligou v súvislosti so Superligou.
„Biely balet“ bol jedným z 12 európskych tímov, ktoré v roku 2021 podporili túto súťaž, no jej podpora udalosti sa zrútila pod tlakom fanúšikov a vlády už behom prvých 48 hodín od jej oznámenia.
UEFA tiež zastavila vznik Superligy, ale v decembri 2023 Európsky súdny dvor (ECJ) uviedol, že UEFA a FIFA týmto konaním porušili právo Európskej únie.
Vinícius Júnior sa verejne ospravedlnil Realu Madrid za reakciu na striedanie v El Clásicu
„Real Madrid víta rozhodnutie regionálneho súdu v Madride zamietnuť odvolania podané UEFA, RFEF a La Ligou, čím potvrdil, že UEFA v prípade Superligy vážne porušila pravidlá hospodárskej súťaže EÚ v súlade s rozhodnutím ECJ a zneužila svoje dominantné postavenie. Toto rozhodnutie otvára cestu klubu k nárokovaniu značnej náhrady škody,“ uviedol v stanovisku na vlastnom webe.
Minulý rok španielsky sudca nariadil FIFA a UEFA, aby prestali namietať proti paralelnej európskej súťaži, pričom rozhodol, že praktizujú protisúťažné správanie a zneužívajú svoje dominantné postavenie.