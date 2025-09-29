Nepomohol ani Lobotka. Neapol prehral v Miláne s AC a prišiel o post lídra tabuľky Serie A

Christian Pulisic sa podieľal na oboch góloch svojho tímu, Milánčania si pripísali už štvrtý ligový triumf bez prerušenia.
Christian Pulisic
Americký futbalista Christian Pulisic z talianskeho klubu AC Miláno sa teší z gólu do siete tímu SSC Neapol v súboji Serie A 2025/2026. Foto: SITA/AP
V talianskej futbalovej Serie A sa síce odohralo ešte len päť kôl, no hráči AC Miláno sa prihlásili do súboja o majstrovský titul. Po prehre hneď v prvom kole si pripísali počas ostatného víkendu už štvrtý triumf, keď na domácom trávniku zdolali obhajcu trofeje SSC Neapol 2:1.

Milánčania získali tri body napriek tomu, že väčšiu časť druhého polčasu dohrávali bez vylúčeného Pervisa Estupinana. V tom čase však už viedli o dva góly, keď Christian Pulisic najprv prihral na gól Alexisovi Saelemaekersovi už v 3. minúte a po polhodine hry aj sám skóroval.

Americký útočník, ktorý má v tejto sezóne na konte už šesť presných zásahov dohromady vo všetkých súťažiach, bol odmenený potleskom fanúšikov pri striedaní. Neapol znížil na 1:2 po premenenej penalte Kevina De Bruyneho v 60. minúte.

Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka absolvoval takmer celé stretnutie a z hracej plochy odišiel až v nadstavenom čase druhého polčasu.

Tréner Massimiliano Allegri pochválil výkon svojho tímu a zdôraznil kvalitu hráčov. „To, čo sme predviedli, bolo neuveriteľné. Tréner vyťažil z každého hráča to najlepšie,“ priznal spomenutý 27-ročný Američan Pulisic podľa DAZN.

Tím spod Vezuvu, ktorý prišiel o tohtosezónnu neporaziteľnosť v Serie A, sa teraz sústredí na zápas Ligy majstrov proti Sportingu Lisabon. Tréner Antonio Conte priznal, že jeho tím musí zlepšiť defenzívu.

„Musíme lepšie brániť, nemali sme to však ľahké po rýchlom inkasovanom góle. Napádali sme vysoko a vytvárali si šance,“ poznamenal po prvej ligovej prehre v tomto ročníku.

Milánčania sa dostali na úkor svojho ostatného súpera na čelo tabuľky, pričom dvanásť bodov má na svojom konte aj AS Rím, ktorý si rovnako v nedeľu poradil s Veronou 2:0.

