Modrič strelil prvý gól za AC Miláno. Verí, že už nikto nebude poukazovať na jeho štyridsiatku - VIDEO

Chorvátsky veterán rozhodol zápas proti Bologni.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Luka Modrič
Luka Modrič z Chorvátska sa raduje z gólu v sieti Talianska počas zápasu skupiny B na ME vo futbale 2024. Lipsko, 24. jún 2024. Foto: SITA/AP
Taliansko Futbal Futbal z lokality Taliansko

Nestarnúci chorvátsky futbalový stredopoliar Luka Modrič strelil svoj prvý gól za taliansky AC Miláno. Zariadil ním triumf svojho tímu 1:0 nad Bolognou.

Chorvátsky veterán oslávil gól na San Sire len niekoľko dní po svojich 40. narodeninách. Gól padol po peknej akcii, ktorú Modrič začal v strede poľa a zakončil presnou strelou po prihrávke Alexisa Saelemaekersa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tréner Massimiliano Allegri bol po zápase vylúčený za protesty na adresu rozhodcu, ktorý Milánčanom nepriznal v závere pokutový kop.

„Dúfam, že nabudúce mi už nikto nebude pripomínať môj vek. Bol to skvelý zápas, Ale (Saelemaekers, pozn.) mi dal skvelú loptu a bolo ľahké skórovať. Dôležitejšia bola prihrávka ako moje zakončenie,“ priznal Modrič.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nová posila Christopher Nkunku mohla skórovať z penalty, no rozhodca po prezretí videa pokutový kop odvolal. Allegri tiež potvrdil, že brankár Mike Maignan bude pre problém s lýtkom chýbať v sobotňajšom zápase proti Udinese.

AC Miláno sa ziskom troch bodov posunul na piate miesto v tabuľke Serie A.

Viac k osobe: Luka Modrič
Firmy a inštitúcie: AC Miláno
Okruhy tém: Futbal - Serie A 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk