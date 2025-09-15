Modrič strelil prvý gól za AC Miláno. Verí, že už nikto nebude poukazovať na jeho štyridsiatku - VIDEO

Nestarnúci chorvátsky futbalový stredopoliar Luka Modrič strelil svoj prvý gól za taliansky AC Miláno. Zariadil ním triumf svojho tímu 1:0 nad Bolognou.
Modrič chce v AC Miláno zostať konkurencieschopný, v Európe túži hrať aj po štyridsiatke
Chorvátsky veterán oslávil gól na San Sire len niekoľko dní po svojich 40. narodeninách. Gól padol po peknej akcii, ktorú Modrič začal v strede poľa a zakončil presnou strelou po prihrávke Alexisa Saelemaekersa.
Tréner Massimiliano Allegri bol po zápase vylúčený za protesty na adresu rozhodcu, ktorý Milánčanom nepriznal v závere pokutový kop.
„Dúfam, že nabudúce mi už nikto nebude pripomínať môj vek. Bol to skvelý zápas, Ale (Saelemaekers, pozn.) mi dal skvelú loptu a bolo ľahké skórovať. Dôležitejšia bola prihrávka ako moje zakončenie,“ priznal Modrič.
Nová posila Christopher Nkunku mohla skórovať z penalty, no rozhodca po prezretí videa pokutový kop odvolal. Allegri tiež potvrdil, že brankár Mike Maignan bude pre problém s lýtkom chýbať v sobotňajšom zápase proti Udinese.
AC Miláno sa ziskom troch bodov posunul na piate miesto v tabuľke Serie A.