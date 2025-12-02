Neobmedzené nakupovanie už aj v najchladnejšej obci Slovenska. COOP Jednota spúšťa v Oravskej Lesnej siedmu predajňu 24/7

Modernizovaný Tempo SUPERMARKET umožní nakupovať pohodlne a bez obmedzení aj v najchladnejšej obci Slovenska, známej svojimi dlhotrvajúcimi zimami a silnou tradíciou zimných športov. Ide o druhý Tempo SUPERMARKET v regióne, ktorý ponúka špičkové technológie nonstop nakupovania.
Oravská Lesná sa nachádza na západnom okraji okresu Námestovo, v oblasti známej svojím chladným podnebím a dlhotrvajúcou zimnou sezónou. Vďaka spoľahlivým snehovým podmienkam a obľúbeným zjazdovkám patrí medzi vyhľadávané destinácie milovníkov zimných športov, ktorí sa do obce pravidelne vracajú. Práve celoročná návštevnosť a aktívny turistický ruch robia z nonstop služby praktické riešenie pre domácich aj návštevníkov.
Predajňa v srdci obce a jej modernizácia
Nová automatizovaná prevádzka 24/7 vznikla v existujúcom Tempo SUPERMARKETE v Oravskej Lesnej. Predajňa prešla v roku 2022 rekonštrukciou a v roku 2023 bola zaradená do siete Tempo, čo prinieslo širší sortiment aj atraktívnejšie nákupné prostredie. Nachádza sa priamo v centre obce, takže je ľahko dostupná. Režim 24/7 dopĺňa atmosféru, ktorú si zákazníci s predajňou dlhodobo spájajú – rodinné prostredie, ochotný personál, široká ponuka miestnych produktov od pekárov a výrobcov syrov, či rôzne zaujímavé akcie.
Rovnomerné pokrytie okresu a silný formát Tempo
Oravská Lesná je už siedmou automatizovanou prevádzkou v pôsobnosti COOP Jednota Námestovo. Družstvo tak postupne rovnomerne pokrýva celý okres, pričom práve v predajniach formátu Tempo SUPERMARKET vidí veľký potenciál pre ďalší rozvoj nonstop prevádzok vďaka ich širokému sortimentu a dostatočnej kapacite.
„Otvorením 24/7 služby v Oravskej Lesnej sa nám darí rozložiť nonstop veľkoformátové predajne po celom námestovskom okrese. Tempo SUPERMARKET je pre tento režim ideálny – ponúka široký sortiment, stabilnú návštevnosť aj rodinné prostredie, ktoré je pre náš región typické. Veríme, že predajňa uľahčí život nielen obyvateľom obce, ale aj turistom a cestujúcim, ktorí Oravskú Lesnú navštevujú počas celého roka,“ uviedol Igor Jagelek, predseda predstavenstva COOP Jednota Námestovo.
Ako funguje nakupovanie 24/7
Predajňa bude fungovať v hybridnom režime – personál bude obsluhovať zákazníkov ako doteraz počas bežných otváracích hodín. Po ich skončení sa predajňa prepne do automatizovaného režimu. Zákazník vstúpi s pomocou mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub, v ktorej si po registrácii a overení svojej totožnosti jednoducho vygeneruje QR kód a tým si otvorí predajňu. Samotný nákup počas automatizovanej prevádzky prebieha v samoobslužných pokladniach a platba je možná bezhotovostne. Po nákupe zákazník opäť za pomoci QR kódu z predajne jednoducho odíde. Tak ako pri ostatných nových predajniach 24/7, aj v Oravskej Lesnej bude mať prechod na automatizovaný režim postupný charakter, aby si zákazníci zvykli na nový spôsob nakupovania a naučili sa využívať všetky jeho výhody.
„Dbáme na to, aby bol celý proces pre zákazníkov jednoduchý, rýchly a bezpečný. Rovnaký systém funguje vo všetkých predajniach COOP Jednota 24/7 – zákazník používa jedinú aplikáciu, jediný spôsob vstupu, nákupu či výstupu a rovnaké pravidlá. Zákazníci sa na tento systém môžu spoľahnúť bez ohľadu na to, v ktorej obci alebo meste sa nachádzajú,“ vysvetľuje Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.
Inovácie dostupné aj v menších regiónoch
Na rozvoji siete 24/7 sa dlhodobo podieľa spoločnosť Mastercard. Tá podporuje moderné a bezpečné riešenia bezhotovostných platieb. „Inovatívne riešenia v predajniach COOP Jednota 24/7 prinášajú zákazníkom pohodlný spôsob nakupovania aj v menších obciach. Je pre nás dôležité, aby mali ľudia vo všetkých regiónoch prístup k praktickým službám, ktoré uľahčujú každodenný život prostredníctvom moderných technológií,“ uviedla Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.
Aktuálne je na Slovensku v prevádzke 26 automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7. Viac informácií o nich nájdete na stránke https://coop.sk/sk/24-7.
Informačný servis