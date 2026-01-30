Nenapraviteľný šampión organizácie WBA v ľahkej váhe je opäť za mrežami za napadnutie bývalej partnerky

Bývalý majster sveta v boxe čelí obvineniam z fyzického útoku a únosu, nie je to jeho prvý prehrešok proti zákonom.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Väzenie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Spojené štáty americké Box Box z lokality Spojené štáty americké

Nezdolaný svetový šampión v ľahkej váhe Gervonta Davis je za mrežami. Polícia v Miami ho zatkla po obvineniach bývalej partnerky z fyzického napadnutia, únosu a spôsobenia emocionálnej ujmy. Tridsaťjedenročný boxer bol zadržaný počas spoločnej operácie miestnych a federálnych orgánov.

Podľa Courtney Rosselovej prišiel Davis 27. októbra do striptízového klubu, v ktorom pracovala. Nútil ju ísť von a na parkovisku ju chytil za krk, strčil a udrel ju do zadnej časti hlavy. Pästiar s prezývkou „Tank“ pre svoju silu v minulosti držal svetové tituly v superperovej, ľahkej a superľahkej váhe. V profiringu má bilanciu 30 víťazstiev a jedna remíza.

V novembri mal boxovať v súboji ľahkej váhy proti youtuberovi Jakeovi Paulovi, ktorý bol zrušili po vznesení obvinení. Namiesto toho Paul v decembri nastúpil proti bývalému šampiónovi v ťažkej váhe Anthonymu Joshuovi a prehral knokautom v 6. kole.Nie je to prvýkrát, čo je Davis obvinený z útočného správania alebo domáceho násilia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Naposledy boxoval v marci 2025 v New Yorku, kde po kontroverznej remíze s Lamontom Roachom obhájil titul majstra sveta organizácie WBA v ľahkej váhe.

Davisa v júli 2025 ho zatkli na základe obvinení z útoku a domáceho násilia po tom, čo údajne napadol inú bývalú partnerku a matku svojich dvoch detí. Tieto obvinenia však boli stiahnuté, keď žena nechcela pokračovať v trestnom konaní.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V roku 2023 si odsedel 44 dní vo väzení po tom, čo sa priznal k vine v prípade nehody po nehode s útekom z miesta, ktorá sa stala tri roky predtým a ktorá si vyžiadala štyroch zranených v nemocnici.

Viac k osobe: Gervonta Davis
Okruhy tém: Napadnutie Únos
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk