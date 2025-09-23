Nemocnica v Košiciach dostala oznámenie o bombe, policajti evakuujú budovu

Na miesto ihneď vyrazili policajti, hasiči aj záchranári.
Železničnú nemocnicu v Košiciach evakuujú pre oznámenie o bombe.
Železničnú nemocnicu v Košiciach evakuujú, dostala oznámenie o bombe. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Železničná nemocnica v Košiciach v utorok dostala e-mail, ktorým jej bolo oznámené, že v budove sa nachádza bomba. Na miesto ihneď vyrazili policajti, hasiči aj záchranári. Časti nemocnice evakuujú, na mieste sú pripravené evakuačné autobusy.

Policajný psovod so služobným psom vykonáva prehliadku budovy vrátane lôžkových oddelení a pivničných priestorov. Na mieste sú vykonávané všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. Vec je v štádiu riešenia,“ uvádza polícia.

