Nemocnica Milosrdní bratia má nového generálneho riaditeľa

Do funkcie generálneho riaditeľa nastúpil MUDr. Branislav Budke, ktorý preberá vedenie nemocnice v období zmien zameraných na jej ďalší rozvoj, plynulé fungovanie a dlhodobú stabilitu.
„Mojou prvoradou a najdôležitejšou osobnou aj profesionálnou prioritou je starostlivosť o pacientov a zabezpečenie plynulého chodu nemocnice. Kroky nového vedenia sú zamerané na pokojný, predvídateľný a plnohodnotný režim poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uvádza generálny riaditeľ nemocnice MUDr. Branislav Budke.
Nemocnica prechádza zmenami zameranými na ďalší rozvoj
Nemocnica Milosrdných bratov v súčasnosti prechádza procesom transformácie, ktorého cieľom je podľa nového vedenia vytvoriť predpoklady pre jej dlhodobú stabilitu a odborný rozvoj. Tento proces prebieha aj v kontexte vstupu nového strategického partnera, spoločnosti AGEL, pričom základné poslanie nemocnice a jej hodnotové ukotvenie zostávajú zachované.
„Našou ambíciou je postupne rozvíjať nemocnicu ako pracovisko, ktoré bude pacientom poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť založenú na odbornosti, spolupráci tímov a moderných postupoch,“ hovorí generálny riaditeľ nemocnice, MUDr. Branislav Budke.
Etický kódex, výučba a kresťanské hodnoty zostávajú zachované
Nemocnica je súčasťou Hospitálskej rehole svätého Jána z Boha – Milosrdných bratov a jej činnosť je dlhodobo založená na kresťanských hodnotách, na úcte k ľudskej dôstojnosti a na službe pacientom. Podľa nového riaditeľa je zachovanie tohto etického a hodnotového rámca jednoznačnou podmienkou aj pri prebiehajúcich zmenách. Transformácia nemocnice prebieha v súlade s cirkevnými predpismi a schvaľovacími procesmi v rámci Hospitálskej rehole svätého Jána z Boha – Milosrdných bratov, čo zaručuje kontinuitu kresťanského etického kódexu nemocnice aj v budúcnosti.
Popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má podľa riaditeľa nemocnica aj naďalej plniť svoju úlohu výučbového a vzdelávacieho pracoviska, ktoré sa podieľa na príprave nových generácií lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
„Osobne by som bol rád, keby nemocnica aj do budúcna rozvíjala svoju úlohu miesta, kde môžu mladí lekári a zdravotníci získavať odborné skúsenosti a prax. Aj ja som tu počas svojho štúdia získal cenné skúsenosti, na ktoré dodnes nadväzujem,“ uvádza MUDr. Branislav Budke.
Plány nového vedenia
Nové vedenie sa v najbližšom období zameriava najmä na stabilizáciu odborných tímov, zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov, zlepšovanie vnútorných procesov a jasné nastavenie kompetencií v riadení nemocnice. Dôležitou súčasťou týchto krokov je aj pravidelná komunikácia so zamestnancami a odbornými pracoviskami.
Nemocnica Milosrdných bratov v súčasnosti funguje bez akýchkoľvek obmedzení. Termíny vyšetrení ani plánovaných zákrokov sa nerušia a zdravotná starostlivosť je poskytovaná v plnom rozsahu.
MUDr. Branislav Budke má dlhoročné skúsenosti v oblasti zdravotníctva, medicíny aj manažmentu. S nemocnicou Milosrdní bratia ho spája dlhodobá osobná profesionálna skúsenosť – v minulosti v nej začínal a dodnes v nej pôsobí ako chirurg.
